Neden Türkçe Soldan Sağa Yazılırken Bazı Diller Sağdan Sola veya Yukarıdan Aşağı Yazılıyor?

Bugün internetin, küresel ticaretin ve modern dünyanın baskın yazı yönü olan soldan sağa akış, birçok ülkenin ortak tercihi.

Örneğin:

Türkçe: Göktürk ve Uygur dönemlerinde farklı yönleri denemiş olsak da, 1928'den beri Latin alfabesiyle soldan sağa yazıyoruz.

İngilizce, İspanyolca, Almanca (Latin Alfabesi): Dünyanın en yaygın kullanılan alfabe sistemine sahip, Avrupa kökenli diller uzun yıllardır bu yazı sistemini kullanıyor.

Rusça (Kiril Alfabesi) ve Yunanca: Batı medeniyetinin ve Doğu Avrupa'nın temelini oluşturan diller, yine soldan sağa akan sistemleri kullanıyor.

Peki Neden Soldan Sağa Yazılıyorlar?

Zaman geçtikçe insanlık taşları yontmaktan sıkıldı ve daha hafif malzemeler aramaya başladı. Önce parşömenler, ardından Çinlilerin icat ettiği kağıt ve tabii ki mürekkep devreye girdi.

İşte kırılma noktası tam da burası!

Sağ elini kullanan bir insan, mürekkepli bir kamış veya kalemle sağdan sola doğru yazmaya çalışırsa ne olur? Sağ eli, az önce yazdığı ve henüz kurumamış olan ıslak mürekkebin tam üzerine sürünür. Sonuç: Sayfa berbat bir mürekkep lekesine döner, yazarın eli kapkara olur ve yazı okunmaz hale gelir.

Antik Yunanlar ve Romalılar bu sinir bozucu problemi fark ettiler. Çözüm basitti: Yazıyı soldan sağa doğru akıtmak! Böylece sağ el, kağıdın henüz yazılmamış olan temiz ve kuru kısmında ilerliyor, yazılan kelimeler ise elin arkasında güvenle kuruyordu.

Solaklar için sinir bozucu olsa da sağ elini kullanan çoğunluk için bu tam bir devrimdi.