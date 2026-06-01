ABD'li Twitch Yayıncısı, İstanbul'daki Travis Scott Konseri Sonrası Bindiği Takside Dolandırıldı

Gece geç saatlerde oteline dönmek için araç arayan fenomen isim, aslında en fazla 200 ila 300 lira arasında tutması gereken mesafe için taksi şoförünün fırsatçılığıyla karşılaştı. Şoförün talep ettiği 50 euroluk (yaklaşık 2.675 TL) astronomik rakamı, o anki şartlar altında çaresiz kalarak kabul etmek zorunda kaldı.

Ancak Auger'in yaşadığı talihsiz olay sadece bu adaletsiz pazarlıkla sınırlı kalmadı. Yabancı olduğu bir şehirde güvenli bir şekilde konakladığı yere ulaşmaktan başka bir amacı olmayan yayıncı, ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi. Taksici bu isteği geri çevirmedi ve pos cihazını çıkardı. Fakat ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan tablo, anlaşılan fahiş fiyatın bile çok ötesindeydi.

Yayıncının banka hesabından tam 136 euro, yani Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 7.300 TL çekildiği anlaşıldı. Milyonlarca kişinin canlı yayınlarını takip ettiği Auger'in maruz kaldığı bu haksızlık, kısa sürede dijital platformlarda duyularak büyük bir yankı uyandırdı.