article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'li Twitch Yayıncısı, İstanbul'daki Travis Scott Konseri Sonrası Bindiği Takside Dolandırıldı

ABD'li Twitch Yayıncısı, İstanbul'daki Travis Scott Konseri Sonrası Bindiği Takside Dolandırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.06.2026 - 09:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul konserini izlemeye gelen Amerikalı Twitch yayıncısı Auger, oteline dönerken bindiği takside büyük bir mağduriyet yaşadı. Normal şartlarda kısa mesafe sayılabilecek bir yolculuk için fahiş bir fiyatı mecburen kabul eden fenomen, kredi kartından çekilen tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı.

Kaynak: https://x.com/platcornweb/status/2061...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'li popüler Twitch yayıncısı Auger, İstanbul'da katıldığı Travis Scott konserinin ardından bindiği takside bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

ABD'li popüler Twitch yayıncısı Auger, İstanbul'da katıldığı Travis Scott konserinin ardından bindiği takside bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

Gece geç saatlerde oteline dönmek için araç arayan fenomen isim, aslında en fazla 200 ila 300 lira arasında tutması gereken mesafe için taksi şoförünün fırsatçılığıyla karşılaştı. Şoförün talep ettiği 50 euroluk (yaklaşık 2.675 TL) astronomik rakamı, o anki şartlar altında çaresiz kalarak kabul etmek zorunda kaldı.

Ancak Auger'in yaşadığı talihsiz olay sadece bu adaletsiz pazarlıkla sınırlı kalmadı. Yabancı olduğu bir şehirde güvenli bir şekilde konakladığı yere ulaşmaktan başka bir amacı olmayan yayıncı, ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi. Taksici bu isteği geri çevirmedi ve pos cihazını çıkardı. Fakat ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan tablo, anlaşılan fahiş fiyatın bile çok ötesindeydi.

Yayıncının banka hesabından tam 136 euro, yani Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 7.300 TL çekildiği anlaşıldı. Milyonlarca kişinin canlı yayınlarını takip ettiği Auger'in maruz kaldığı bu haksızlık, kısa sürede dijital platformlarda duyularak büyük bir yankı uyandırdı.

İşte tüm yaşananlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
5
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın