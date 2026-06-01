Nesrin Cavadzade'nin "45 Sayfa Terlikle Ağlayan Kadın" Rolüyle İlgili İtirafı Gündem Oldu

Cavadzade verdiği röportajda, 'Bir iş geldi. Okudum, sonra yapımcıya devasa bir buketle gittim. El sıkışmaya geldiğimi sandı ama 'Çok sağ olun ama ben terlikle oynamak istemiyorum' dedim. O da 'Nasıl yani, siz oyuncusunuz' dedi. 'Biliyorum. Çok güzel bir senaryo ama üçüncü bölümden itibaren bu kadın 45 sayfa boyunca evin içinde ayağında terliğiyle oturup ağlayacak. Bu bana cezbedici gelmiyor' dedim. Sonra diziyi izledim, harika bir oyuncu oynadı ama tam dediğim gibi oldu. Üç sezon boyunca ayağında terliğiyle ağladı. Kadınların bu şekilde resmedilmesinden çok rahatsız oluyorum. Terlik burada bir sembol. Sen beni anladın.' açıklamasında bulundu.