Nesrin Cavadzade'nin "45 Sayfa Terlikle Ağlayan Kadın" Rolüyle İlgili İtirafı Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2026 - 09:35
Türk televizyonlarının en çok beğenilen isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Bir Başkadır, Yasak Elma, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi sevilen yapımlarda canlandırdığı ikonik yapımların ardından, Kanal D ekranlarında Daha 17 dizisinde rol alıyor. Sevilen ekran yüzlerinden biri olan güzel oyuncu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda kendisine gelen bir diziyi neden reddettiğini açıkladı ve bu açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Hem televizyon ekranlarının hem de magazin dünyasının en çok konuşulan ve beğenilen isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade, yeni dizisiyle karşımıza çıktı.

Kanal D ekranlarında başlayan Daha 17 dizisinde Şebnem karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, herkesten gizli sessiz sedasız evliliğinin ertesi sabahı dizinin afiş çekimlerine katılmıştı. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü yayınlanırken Cavadzade'nin Hakan Gence'ye verdiği röportajda bir diziyle ilgili ititrafı gündem oldu. 'Zenginlik severim' diyen Nesrin Cavadzade, kendisine gelen bir rolü neden reddettiğini açıkladı.

Nesrin Cavadzade, zenginlik sevdiği için sırf bu yüzden bir rolü reddettiğini anlattı.

Cavadzade verdiği röportajda, 'Bir iş geldi. Okudum, sonra yapımcıya devasa bir buketle gittim. El sıkışmaya geldiğimi sandı ama 'Çok sağ olun ama ben terlikle oynamak istemiyorum' dedim. O da 'Nasıl yani, siz oyuncusunuz' dedi. 'Biliyorum. Çok güzel bir senaryo ama üçüncü bölümden itibaren bu kadın 45 sayfa boyunca evin içinde ayağında terliğiyle oturup ağlayacak. Bu bana cezbedici gelmiyor' dedim. Sonra diziyi izledim, harika bir oyuncu oynadı ama tam dediğim gibi oldu. Üç sezon boyunca ayağında terliğiyle ağladı. Kadınların bu şekilde resmedilmesinden çok rahatsız oluyorum. Terlik burada bir sembol. Sen beni anladın.' açıklamasında bulundu.

Nesrin Cavadzade'nin açıklamasının ardından yorumların ardı arkası kesilmedi:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
