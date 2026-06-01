NOW’ın Yeni Dizisi Sevdam Karadeniz’in Erkek Başrolü Açıklandı

Başarılı oyuncunun yapımla imza aşamasında olduğu öğrenildi. Böylece dizinin erkek başrolü de netleşmiş oldu. Emre Bey son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Genç oyuncunun yeni karakteri şimdiden merak edilmeye başladı. Zeyşan karakterine kimin hayat vereceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sevdam Karadeniz, yalnızca bir aşk hikayesi anlatmayacak. Aynı zamanda aile bağları, geçmiş hesaplaşmaları ve memlekete dönüş temalarını da işleyecek. Zeyşan ile Kuzey arasında yaşanacak ilişki dizinin ana eksenini oluşturacak. Yapım ekibi, Karadeniz kültürünü ve bölgenin yaşam tarzını hikayeye dahil etmeyi planlıyor.