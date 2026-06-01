NOW’ın Yeni Dizisi Sevdam Karadeniz’in Erkek Başrolü Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 08:51
Yeni sezon için hazırlanan diziler birer birer netleşmeye devam ediyor. Kanalların yeni projeleri kadar oyuncu tercihleri de merak konusu oluyor. Son günlerde adından sıkça söz ettiren yapımlardan biri de Sevdam Karadeniz oldu. Karadeniz atmosferinde geçecek hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrol oyuncusu sonunda belli oldu. Uzun süredir kulislerde konuşulan isimle anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Böylece dizinin en önemli karakterlerinden birini kimin canlandıracağı da netlik kazandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Mia Yapım imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

Yapımcılığını Banu Akdeniz’in üstlendiği dizinin senaryosunu Nuray Uslu kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturacak. Karadeniz’in doğal atmosferini ekrana taşımaya hazırlanan dizinin çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilecek. Hikâyenin merkezinde yıllar sonra memleketine dönen genç bir kadının hayatı yer alıyor.

Dizinin kadın başrol karakteri Zeyşan, 25 yaşında memleketine geri dönen Karadenizli bir genç kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Hikayenin diğer önemli ismi ise Kuzey Alazlı olacak.

Son gelen bilgilere göre Kuzey Alazlı karakterine Emre Bey hayat verecek.

Başarılı oyuncunun yapımla imza aşamasında olduğu öğrenildi. Böylece dizinin erkek başrolü de netleşmiş oldu. Emre Bey son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Genç oyuncunun yeni karakteri şimdiden merak edilmeye başladı. Zeyşan karakterine kimin hayat vereceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sevdam Karadeniz, yalnızca bir aşk hikayesi anlatmayacak. Aynı zamanda aile bağları, geçmiş hesaplaşmaları ve memlekete dönüş temalarını da işleyecek. Zeyşan ile Kuzey arasında yaşanacak ilişki dizinin ana eksenini oluşturacak. Yapım ekibi, Karadeniz kültürünü ve bölgenin yaşam tarzını hikayeye dahil etmeyi planlıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
