Ozan Güven'le Mekandan Çıkarılan Mehmet Aslantuğ'dan Tepkilerin Ardından İlk Açıklama Geldi!

Kadıköy'de bir mekanda oturan ikili, mekandaki bazı müşterilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İkili kısa sürede büyüyen protesto nedeniyle mekandan çıkarılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından yaşananlar kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

İddialara göre Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, 29 Mayıs gecesi Kadıköy'deki bir mekanda otururken bazı kadın müşteriler tarafından fark edildi. Ozan Güven'in masada bulunduğunu gören grup, 'Failler dışarı' sloganları atarak tepki göstermeye başladı.

İlk etapta ikili masalarından kalkmazken, kısa süre içerisinde protestoya mekandaki başka müşteriler de katıldı. Alkışlar ve sloganlarla büyüyen gerilim, mekanda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda çevredeki kişilerin Ozan Güven'e yönelik tepkilerini sürdürdüğü, Mehmet Aslantuğ'un ise sakin kalmaya çalıştığı görüldü. Tepkilerin artmasının ardından ikili mekandan ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tartışmalar da ikiye bölündü. Bir kesim, Deniz Bulutsuz davası nedeniyle Ozan Güven'e gösterilen tepkinin haklı olduğunu savunurken; aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bir diğer kesim ise hukuki sürecin zaten tamamlandığını belirterek toplu protestoların ve kamusal baskının doğru olmadığını dile getirdi. Özellikle Mehmet Aslantuğ'un olay sırasında Ozan Güven'in yanında bulunması da sosyal medyada ayrıca tartışma yarattı.

Tepkilerin odağına yerleşen Mehmet Aslantuğ'un ise sessizliğini uzun sürdürmedi. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada o gece orada bulunma nedeninin gerilimi büyütmek değil, aksine büyümesini engellemek olduğunu söyledi. Davet üzerine ilk kez söz konusu mekana gittiğini belirten Aslantuğ, yaşça büyük biri olarak taraflarla konuşmaya ve ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti.