Ozan Güven'le Mekandan Çıkarılan Mehmet Aslantuğ'dan Tepkilerin Ardından İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 11:53
Ozan Güven'in geçtiğimiz gece Kadıköy'de yaşadığı olay magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir mekanda oturan Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ'un müşteriler tarafından protesto edilerek mekandan ayrılmak zorunda kalması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gecenin ardından gözlerin çevrildiği Mehmet Aslantuğ ise sessizliğini bozarak çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun 'linç kültürü' vurgusu yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ'un protesto edilmesinin ardından bir mekandan çıkarıldığı anlar gündeme damga vurmuştu.

Kadıköy'de bir mekanda oturan ikili, mekandaki bazı müşterilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İkili kısa sürede büyüyen protesto nedeniyle mekandan çıkarılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından yaşananlar kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

İddialara göre Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, 29 Mayıs gecesi Kadıköy'deki bir mekanda otururken bazı kadın müşteriler tarafından fark edildi. Ozan Güven'in masada bulunduğunu gören grup, 'Failler dışarı' sloganları atarak tepki göstermeye başladı.

İlk etapta ikili masalarından kalkmazken, kısa süre içerisinde protestoya mekandaki başka müşteriler de katıldı. Alkışlar ve sloganlarla büyüyen gerilim, mekanda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda çevredeki kişilerin Ozan Güven'e yönelik tepkilerini sürdürdüğü, Mehmet Aslantuğ'un ise sakin kalmaya çalıştığı görüldü. Tepkilerin artmasının ardından ikili mekandan ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tartışmalar da ikiye bölündü. Bir kesim, Deniz Bulutsuz davası nedeniyle Ozan Güven'e gösterilen tepkinin haklı olduğunu savunurken; aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bir diğer kesim ise hukuki sürecin zaten tamamlandığını belirterek toplu protestoların ve kamusal baskının doğru olmadığını dile getirdi. Özellikle Mehmet Aslantuğ'un olay sırasında Ozan Güven'in yanında bulunması da sosyal medyada ayrıca tartışma yarattı.

Tepkilerin odağına yerleşen Mehmet Aslantuğ'un ise sessizliğini uzun sürdürmedi. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada o gece orada bulunma nedeninin gerilimi büyütmek değil, aksine büyümesini engellemek olduğunu söyledi. Davet üzerine ilk kez söz konusu mekana gittiğini belirten Aslantuğ, yaşça büyük biri olarak taraflarla konuşmaya ve ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan oyuncu, yıllar içerisinde linç kültürünün kimseye fayda sağlamadığına, aksine derin yaralar ve pişmanlıklar bıraktığına birçok kez tanıklık ettiğini söyledi.

Eski eşi Arzum Onan ile yollarını ayırdığı döneme de gönderme yapan Aslantuğ, '30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda 'Elimden tutar mısın' diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım' sözleriyle dikkat çekti.

'Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım.

Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda “Elimden tutar mısın” diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım.

Bazı arkadaşlıklar; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
