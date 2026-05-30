Mekandan Çıkarılmasının Ardından Ozan Güven'i Savunan Demet Akalın Tepki Topladı!

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla başlayan süreç, yıllar süren yargılamaların ardından verilen mahkeme kararlarıyla uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Özellikle Bulutsuz'un olay sonrası basına yansıyan darp görüntüleri büyük yankı uyandırırken, dava süreci boyunca yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Ozan Güven, oyuncu Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir mekanda görüntülendi. Ancak oyuncunun mekanda bulunduğunu fark eden bazı müşteriler, Güven'in varlığından rahatsız olduklarını dile getirdi. İddialara göre içlerinden biri olan kadın avukat, önce masaya giderek hem Ozan Güven'e hem de Mehmet Aslantuğ'a tepkisini iletti. Şiddet faili olarak gördükleri bir ismi kendi güvenli alanlarında görmek istemediklerini söyleyen grup, oyuncunun mekânı terk etmesini talep etti.

Tansiyonun yükselmesinin ardından protesto kısa sürede mekânın geneline yayıldı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre müşteriler hep bir ağızdan 'Failler dışarı' sloganları atmaya başladı. Ozan Güven'in ise kendisine yöneltilen eleştirilere karşı sessiz kalmadığı, zaman zaman itirazlarda bulunduğu öne sürüldü. Yaşanan gerginlik yaklaşık bir saat boyunca devam ederken, sonunda Güven ve Mehmet Aslantuğ'un mekândan ayrıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.