Mekandan Çıkarılmasının Ardından Ozan Güven'i Savunan Demet Akalın Tepki Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 15:07
Ozan Güven'in Kadıköy'de bir mekanda protesto edilerek ayrılmak zorunda kalması sosyal medyada konuşulurken, tartışmaya dahil olan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcının, yaşanan olaylar sonrası yaptığı 'Ne bu şimdi ya, ne ayıp! Ozan'a helal olsun, sakin kalmış' yorumu kısa sürede gündem yaratırken, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Son yılların en çok tartışılan magazin ve hukuk dosyalarından birinin merkezindeki isim olan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşanan olayla yeniden gündeme oturdu.

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla başlayan süreç, yıllar süren yargılamaların ardından verilen mahkeme kararlarıyla uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Özellikle Bulutsuz'un olay sonrası basına yansıyan darp görüntüleri büyük yankı uyandırırken, dava süreci boyunca yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Ozan Güven, oyuncu Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir mekanda görüntülendi. Ancak oyuncunun mekanda bulunduğunu fark eden bazı müşteriler, Güven'in varlığından rahatsız olduklarını dile getirdi. İddialara göre içlerinden biri olan kadın avukat, önce masaya giderek hem Ozan Güven'e hem de Mehmet Aslantuğ'a tepkisini iletti. Şiddet faili olarak gördükleri bir ismi kendi güvenli alanlarında görmek istemediklerini söyleyen grup, oyuncunun mekânı terk etmesini talep etti.

Tansiyonun yükselmesinin ardından protesto kısa sürede mekânın geneline yayıldı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre müşteriler hep bir ağızdan 'Failler dışarı' sloganları atmaya başladı. Ozan Güven'in ise kendisine yöneltilen eleştirilere karşı sessiz kalmadığı, zaman zaman itirazlarda bulunduğu öne sürüldü. Yaşanan gerginlik yaklaşık bir saat boyunca devam ederken, sonunda Güven ve Mehmet Aslantuğ'un mekândan ayrıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Olayın yankıları sürerken konuya dahil olan isimlerden biri de Demet Akalın oldu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki göstererek, 'Ne bu şimdi ya, ne ayıp! Ozan'a helal olsun, sakin kalmış' ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
