Milli Tenisçinin Geçirdiği Kazanın Ardından Turnuva Organizasyonuna Tepki Yağdı
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros, milli tenisçi Zeynep Sönmez’in yaşadığı şanssız sakatlığa sahne oldu. Kadınlar çiftler kategorisinde korttaki yerini alan başarılı sporcu, müsabaka esnasında meydana gelen kaza nedeniyle organizasyondan çekilmek zorunda kaldı. Kazanın gerçekleşme sebebi tartışmalara sebep olurken, maçın organizasyonundan sorumlu taraflar en büyük eleştirilerin odağında yer aldı.
"Organizatörlerin bu aptal engelleri kaldırmayı hiç düşünmemiş olmaları tam bir rezalet! Güvenliği hiçe sayarak para kazanma hırsı! 🤯🤯"
"Vay be, Fransa Açık'ın organizasyonu gerçekten berbat. Böyle ufak tefek konularda bile bir önlem alamıyorlar; daha kaç oyuncu bu şekilde sakatlanmak zorunda kalacak?"
"Zaten neden saha içinde bulunmalarına izin veriliyor ki? Çözümü çok basit; bu tür engeller kesinlikle yasaklanmalı!"
"O şey neden saha içindeydi ki? Bu yetkililer ne düşünüyorlar acaba?"
"Futbol maçlarında kullanılan elektronik tabelaları kullanabilirler. O tabelalar gerçek gibi görünüyorlar ve oyuncular için güvenli. Bu kabul edilemez."
"Bunun amacını da anlamıyorum, reklamlar oyuncuyu rahatsız etmeyecek başka yerlere de yerleştirilebilir."
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
