Milli Tenisçinin Geçirdiği Kazanın Ardından Turnuva Organizasyonuna Tepki Yağdı

Alman partneri Tatjana Maria ile birlikte ikinci tur mücadelesine çıkan Zeynep Sönmez, Ukraynalı rakipleri Anhelina Kalinina ve Dayana Yastremska karşısında maça başladı. İlk setin başlarında, skor henüz 2-0 rakip takım lehine seyrederken gelişen bir pozisyonda topa yetişmek adına süratlenen Sönmez, dengesini kaybederek kort kenarında bulunan reklam tabelasına sertçe vurdu. Çarpmanın etkisiyle yüz bölgesinden yaralanan ve kanlar içinde kalan milli tenisçi, acı içinde yerde kaldı.