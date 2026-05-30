Gerçekten İtti mi? Rafa Jódar’ın Top Toplayan Kızı İttiği İddiası Gündem Oldu

Roland Garros’ta genç İspanyol tenisçi Rafa Jódar, bir top toplayan kıza (ball girl) sert şekilde ittiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Tenis antrenörü Sebastian Cala’nın paylaştığı kısa videoda Jódar’ın yürürken kızı iterek yere düşürdüğü izlenimi oluşunca olay hızla yayıldı.

Ancak geniş açıdan çekilen görüntüler ve yavaş çekim incelemeler, kızın yerdeki lona takılarak dengesini kaybettiğini, Jódar’ın ise o sırada babasıyla konuşup el hareketi yaptığı için kızı fark etmediğini ortaya koydu. Olayın kamera açısı kaynaklı bir optik yanılsama olduğu belirtilirken, Jódar da yaptığı açıklamada kızı itmediğini ve böyle bir davranışta bulunmadığını savundu.