Gerçekten İtti mi? Rafa Jódar’ın Top Toplayan Kızı İttiği İddiası Gündem Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 14:18

Roland Garros’ta genç İspanyol tenisçi Rafa Jódar, bir top toplayan kıza sert şekilde ittiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa bir videonun hızla yayılmasıyla olay gündemin ilk sıralarına otururken, birçok kişi Jódar’ı ağır şekilde eleştirdi. Ancak olayın geniş açıdan görüntüleri ortaya çıkınca iddianın kamera açısı yanılsamasından ibaret olduğu tartışmaları başladı.

Gerçekten itti mi?

Roland Garros’ta genç İspanyol tenisçi Rafa Jódar, bir top toplayan kıza (ball girl) sert şekilde ittiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Tenis antrenörü Sebastian Cala’nın paylaştığı kısa videoda Jódar’ın yürürken kızı iterek yere düşürdüğü izlenimi oluşunca olay hızla yayıldı.

Ancak geniş açıdan çekilen görüntüler ve yavaş çekim incelemeler, kızın yerdeki lona takılarak dengesini kaybettiğini, Jódar’ın ise o sırada babasıyla konuşup el hareketi yaptığı için kızı fark etmediğini ortaya koydu. Olayın kamera açısı kaynaklı bir optik yanılsama olduğu belirtilirken, Jódar da yaptığı açıklamada kızı itmediğini ve böyle bir davranışta bulunmadığını savundu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
