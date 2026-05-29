Boğaz'ın Sularından Sokak Aralarına: İstanbul Misketlerinin Bilinmeyen Hikayesi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 16:01

İstanbul’un nostaljik sokak aralarında oynanan ilk misket oyunlarının ardında, bir zamanlar altın madalyalı bir gazoz fabrikasının yattığını biliyor muydunuz? Kapağı yerine cam bilye taşıyan efsanevi Çubuklu Gazozları, çocukların o pırıl pırıl misketlere ulaşmak için şişeleri kırmasıyla koca bir neslin hafızasına kazındı. Gelin, şehrin sularına karışmış bu kırık cam parçalarının anlattığı, tarih ve masumiyetin iç içe geçtiği unutulmaz hikayeye yakından bakalım.

Bugün market raflarında gördüğümüz standart şişelerin çok öncesinde, İstanbul sokaklarında bambaşka bir gazoz efsanesi dolaşıyordu: İçinde cam bilye taşıyan gazozlar.

Hikayemiz 1908 yılında, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çubuklu semtinde başlıyor. Börekçi Hasan Bey, buranın meşhur doğal suyuyla Türkiye'nin ilk gazoz üretimlerinden birine imza atıyor. O dönem bu gazozlar sadece serinlemek için değil; karaciğer, böbrek ve mesaneye iyi geldiği iddiasıyla adeta bir sağlık iksiri olarak tüketiliyor. Hatta kalitesiyle Roma, Paris ve Londra'dan altın madalyalar kazanıyor.

Tasarımın Bedeli: Sokak Oyunlarının Doğuşu

Bu gazozların dünyaca bilinen bir özelliği vardı: 'Codd boynu' tasarımı. Gazın basıncıyla şişenin ağzını tıkayan cam bilye, kapağın yerini alıyordu. Ancak bu zekice tasarım, üreticilere büyük bir maliyet olarak geri döndü. İçeceklerini bitiren çocuklar, şişenin içindeki o cazip cam bilyeye ulaşmak için şişeleri acımasızca kırıyordu. İşte bu kırık şişelerden çıkan bilyeler, İstanbul'un sokak aralarında yıllarca sürecek misket oyunlarının da en renkli oyuncakları haline geldi.

Boğaz'da Kalan İzler

Dünya değişti, gazoz kapakları modernleşti ve o bilyeli şişeler yavaş yavaş kayboldu. Ancak çocukların kırıp denize attığı o tarihi gazoz şişelerinin kalıntıları, bugün hala İstanbul Boğazı'nın sularından gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Tarih, bazen bir sarayda değil; kırık bir cam parçasında saklı kalıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
