Koparmanın Cezası 840 Bin TL! Nadir Görülen “Ayı Gülü” Çiçek Açtı

Bölgeyi ziyaret edenler için adeta görsel bir şölen sunan ayı gülü, mayıs sonundan haziran ayına kadar doğaya renk katmayı sürdürüyor.

Yetkililer, nesli koruma altında olan bu çiçeğin koparılmasının ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor. Ayı gülünü koparanlara 840 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor. Doğa koruma ekipleri ise türün yaşam alanlarını yakından takip etmeye devam ediyor.