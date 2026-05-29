Koparmanın Cezası 840 Bin TL! Nadir Görülen “Ayı Gülü” Çiçek Açtı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Karabük’ün Eflani ilçesinde koruma altındaki nadir türlerden “ayı gülü” yeniden çiçek açtı ve bölgeye doğal bir renk şöleni sundu. Sadece ilkbaharda kısa bir süre görülebilen bu özel bitki, yüksek rakımlı meşe ormanları arasında dikkat çekiyor. Türü koparanlara ise 840 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Karabük’ün Eflani ilçesinde doğanın nadir hazinelerinden biri olan “ayı gülü” yeniden çiçek açtı.

Bilimsel adı Paeonia officinalis olan ve koruma altında bulunan bu özel tür, her yıl sadece ilkbahar döneminde kısa bir süreliğine kendini gösteriyor.

Meşe ağaçlarının arasında doğal olarak yayılım gösteren bitki, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

Bölgeyi ziyaret edenler için adeta görsel bir şölen sunan ayı gülü, mayıs sonundan haziran ayına kadar doğaya renk katmayı sürdürüyor.

Yetkililer, nesli koruma altında olan bu çiçeğin koparılmasının ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor. Ayı gülünü koparanlara 840 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor. Doğa koruma ekipleri ise türün yaşam alanlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
