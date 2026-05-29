Havalimanlarında İnsansı Robot Dönemi Başlıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 12:38
Almanya’daki Nürnberg Havalimanı’nda test edilen yapay zekâ destekli insansı robotlar, yolcu deneyiminde yeni bir dönemin kapısını araladı. İnternetsiz çalışabilen bu sistemler, terminal içinde anlık bilgi vererek dikkat çekti. Uzmanlar, teknolojinin kısa sürede birçok havalimanında standart hale gelebileceğini öngörüyor.

Almanya’da test edilen yapay zekâ destekli insansı robotlar, havalimanlarında yolculara rehberlik etmeye başladı.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan yeni nesil sistemlerin yakın gelecekte birçok havalimanında aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

Almanya’daki Nürnberg Havalimanı’nda gerçekleştirilen testlerde, yapay zekâ destekli mobil robot asistanlar yolcuların sorularını başarıyla yanıtladı. Fraunhofer IIS ile Nürnberg Havalimanı’nın ortak geliştirdiği sistem; park alanları, restoranlar, terminal yönlendirmeleri ve check-in kontuarları gibi konularda ziyaretçilere anlık bilgi verdi.

Projeyi dikkat çekici kılan detay ise robotların internet bağlantısı olmadan çalışabilmesi oldu.

“Edge AI” adı verilen teknoloji sayesinde tüm veriler bulut sistemine gönderilmeden doğrudan cihaz üzerinde işleniyor. Böylece hem veri güvenliği artırılıyor hem de sistemin daha hızlı çalışması sağlanıyor.

Birden fazla dili destekleyen robotlarda gelişmiş ses tanıma sistemi, yerel büyük dil modeli ve sesli yanıt teknolojileri birlikte kullanılıyor. Yolcunun sorduğu soru önce metne dönüştürülüyor, ardından yapay zekâ tarafından analiz edilerek uygun cevap sesli şekilde iletiliyor.

Yetkililer, bu teknolojinin gelecekte havalimanlarında danışma noktalarının yükünü azaltabileceğini ve yolcular için daha hızlı bir deneyim sunabileceğini düşünüyor. Özellikle yoğun terminallerde yön bulma ve bilgi alma süreçlerinin bu tür robotlarla daha pratik hale gelmesi bekleniyor.

Nürnberg Havalimanı yönetimi ise projeyle birlikte yolculara daha yenilikçi ve dijital odaklı bir seyahat deneyimi sunmayı amaçladıklarını açıkladı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
