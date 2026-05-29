Havalimanlarında İnsansı Robot Dönemi Başlıyor

“Edge AI” adı verilen teknoloji sayesinde tüm veriler bulut sistemine gönderilmeden doğrudan cihaz üzerinde işleniyor. Böylece hem veri güvenliği artırılıyor hem de sistemin daha hızlı çalışması sağlanıyor.

Birden fazla dili destekleyen robotlarda gelişmiş ses tanıma sistemi, yerel büyük dil modeli ve sesli yanıt teknolojileri birlikte kullanılıyor. Yolcunun sorduğu soru önce metne dönüştürülüyor, ardından yapay zekâ tarafından analiz edilerek uygun cevap sesli şekilde iletiliyor.

Yetkililer, bu teknolojinin gelecekte havalimanlarında danışma noktalarının yükünü azaltabileceğini ve yolcular için daha hızlı bir deneyim sunabileceğini düşünüyor. Özellikle yoğun terminallerde yön bulma ve bilgi alma süreçlerinin bu tür robotlarla daha pratik hale gelmesi bekleniyor.

Nürnberg Havalimanı yönetimi ise projeyle birlikte yolculara daha yenilikçi ve dijital odaklı bir seyahat deneyimi sunmayı amaçladıklarını açıkladı.