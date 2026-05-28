Haberler
Yaşam
Karın Bölgesindeki Yağlanmayı Artıran Alışkanlıklar Açıklandı

Karın Bölgesindeki Yağlanmayı Artıran Alışkanlıklar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 18:17
Düzenli beslenmeye ve egzersize rağmen karın bölgesindeki yağlanma çoğu kişi için inatçı bir sorun olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bunun nedeni, günlük hayatta fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar olabilir. İşte bel çevresinde yağlanmayı artıran o kritik davranışlar…

Düzenli egzersiz yapmanıza ve beslenmenize dikkat etmenize rağmen karın bölgesindeki yağlanma devam ediyorsa, sorun çoğu zaman büyük hatalardan değil, günlük yaşamda fark edilmeyen küçük alışkanlıklardan kaynaklanır.

Bu alışkanlıklar zamanla birikerek özellikle bel çevresinde yağ depolanmasını artırabilir.

İşte Karın Yağlanmasını Artıran Alışkanlıklar

1. Yanlış yağ tüketimi

Yağ tüketimini tamamen azaltmak doğru bir yaklaşım değildir. Ancak trans yağlar ve işlenmiş yağlar karın bölgesi yağlanmasını artırabilir. Zeytinyağı, avokado ve kuruyemiş gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.

2. Yanlış karbonhidrat seçimi

Beyaz ekmek, şeker ve rafine karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Bu durum insülin dengesini bozarak yağ depolanmasını kolaylaştırır. Tam tahıllar ve kompleks karbonhidratlar daha doğru bir tercihtir.

3. Renkli sebzeleri ihmal etmek

Sadece yeşil sebzelere odaklanmak yeterli değildir. Havuç, biber ve domates gibi kırmızı, turuncu ve sarı sebzeler antioksidan içeriği sayesinde metabolik dengeyi destekler.

4. Fazla tuz tüketimi

Aşırı sodyum alımı vücutta su tutulumuna neden olur. Bu durum özellikle karın bölgesinde şişkinlik ve ödem görünümünü artırabilir.

5. Magnezyum eksikliği

Magnezyum, kan şekeri ve insülin dengesinde önemli rol oynar. Eksikliği, iştah artışı ve yağ depolanmasına zemin hazırlayabilir.

6. Düzenli alkol tüketimi

Alkol, yalnızca kalori yükü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun yağ metabolizmasını da olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle karın bölgesinde yağlanmayı hızlandırabilir.

7. Sürekli stres ve olumsuz ruh hali

Kronik stres, kortizol hormonunu yükselterek özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasını artırabilir. Aynı zamanda yeme davranışlarını da olumsuz etkileyebilir.

8. Yetersiz uyku

Düzenli ve yeterli uyku alınmadığında açlık hormonları artar, tokluk hissi zayıflar. Bu durum gün içinde daha fazla kalori alımına yol açabilir.

9. Sadece koşuya odaklanmak

Koşu faydalıdır ancak tek başına yeterli değildir. Ağırlık antrenmanı yapılmadığında kas kütlesi artmaz ve metabolizma hızı sınırlı kalır. Bu da yağ kaybını yavaşlatabilir.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
