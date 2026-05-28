Okula Gitmek İçin Her Gün 4 Kez Pasaport Kontrolünden Geçiyorlar

ABD’ye bağlı küçük bir yarımada olan Point Roberts da bu sıra dışı yerlerden biri. Burada yaşayan insanlar için markete gitmek, doktora ulaşmak ya da çocuklarını okula göndermek bile uluslararası sınır prosedürleriyle birlikte geliyor.

1846 yılında ABD ile Britanya İmparatorluğu arasında imzalanan sınır anlaşması, iki ülke arasındaki hattı 49. paralel boyunca düz bir çizgiyle belirledi. Ancak kıyı yapısının dikkate alınmaması nedeniyle Washington eyaletine bağlı Point Roberts yarımadası kara bağlantısı açısından Kanada’nın içinde kaldı. Siyasi olarak ABD toprağı kabul edilen bölgeye karayoluyla ulaşabilmek için Kanada’dan geçmek zorunlu hale geldi.

Bugün Point Roberts sakinleri hâlâ bu coğrafi durumun etkilerini günlük yaşamlarında hissetmeye devam ediyor. Bölgeden ABD’nin ana kara kısmına ulaşmak isteyen herkes önce Kanada sınır kapısından geçmek zorunda kalıyor.