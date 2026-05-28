Okula Gitmek İçin Her Gün 4 Kez Pasaport Kontrolünden Geçiyorlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 17:33
ABD’ye bağlı küçük bir yarımadada yaşayan insanlar için günlük hayat oldukça sıra dışı ilerliyor. Bölgede yaşayan öğrenciler okula gidebilmek için her gün toplam dört kez pasaport kontrolünden geçmek zorunda kalıyor. Tarihi bir sınır kararıyla ortaya çıkan bu ilginç durum, yıllardır bölge sakinlerinin yaşamını doğrudan etkiliyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde günlük hayat, alışılmışın dışında kurallarla şekilleniyor.

ABD’ye bağlı küçük bir yarımada olan Point Roberts da bu sıra dışı yerlerden biri. Burada yaşayan insanlar için markete gitmek, doktora ulaşmak ya da çocuklarını okula göndermek bile uluslararası sınır prosedürleriyle birlikte geliyor.

1846 yılında ABD ile Britanya İmparatorluğu arasında imzalanan sınır anlaşması, iki ülke arasındaki hattı 49. paralel boyunca düz bir çizgiyle belirledi. Ancak kıyı yapısının dikkate alınmaması nedeniyle Washington eyaletine bağlı Point Roberts yarımadası kara bağlantısı açısından Kanada’nın içinde kaldı. Siyasi olarak ABD toprağı kabul edilen bölgeye karayoluyla ulaşabilmek için Kanada’dan geçmek zorunlu hale geldi.

Bugün Point Roberts sakinleri hâlâ bu coğrafi durumun etkilerini günlük yaşamlarında hissetmeye devam ediyor. Bölgeden ABD’nin ana kara kısmına ulaşmak isteyen herkes önce Kanada sınır kapısından geçmek zorunda kalıyor.

Point Roberts’ta yaşayanlar için sıradan kabul edilen birçok ihtiyaç, aslında oldukça karmaşık bir süreci beraberinde getiriyor.

Market alışverişi yapmak, sağlık hizmetine ulaşmak veya resmi işlemleri tamamlamak için bile uluslararası geçiş prosedürleri uygulanıyor.

En dikkat çekici durum ise öğrencilerin yaşadığı süreçte ortaya çıkıyor. Bölgedeki çocuklar, ABD’deki devlet okullarına ulaşabilmek için her gün toplam dört ayrı pasaport kontrolünden geçiyor. Sabah önce Kanada’ya giriş yapan öğrenciler, ardından yeniden ABD’ye geçerek okullarına ulaşıyor. Aynı prosedür dönüş yolunda da tekrar ediliyor.

Bu durum yalnızca ulaşımı değil, günlük maliyetleri de etkiliyor. Bölgeye gelen temel tüketim ürünleri önce gümrük işlemlerinden geçtiği için teslimat süreçleri uzayabiliyor ve ürün fiyatları artabiliyor.

Acil Durumlarda Özel İş Birliği

Point Roberts’ın alışılmadık konumu, acil müdahale hizmetlerini de doğrudan etkiliyor. Ambulans, polis ve diğer ekipler, iki ülke arasında yapılan özel anlaşmalar sayesinde sınır geçişlerini hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi ile Kanada’daki ilgili kurumlar da bölgedeki güvenlik ve egemenlik süreçlerini koordineli biçimde yürütüyor. Küçük bir yerleşim alanı olmasına rağmen Point Roberts, iki ülkenin sürekli temas halinde olduğu özel bölgelerden biri olarak görülüyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
