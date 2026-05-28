article/comments
article/share
Haberler
Video
Zorla Dua Okuttular! Mezarlıkta Yapılan "Sahte Hoca" Denetimi Gündem Oldu

Zorla Dua Okuttular! Mezarlıkta Yapılan "Sahte Hoca" Denetimi Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 15:12

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adana’da Kurban Bayramı arefesinde Asri Mezarlık’ta yapılan “sahte hoca” denetimi gündem oldu. Mezarlıkta dua okuyup para talep ettiği iddia edilen kişiler tek tek kontrol edilerek dini bilgileri test edildi. Uygulama, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı alınan önlem olarak tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana'da bir mezarlıkta sahte hoca denetimi yapıldı.

Adana'da bir mezarlıkta sahte hoca denetimi yapıldı.

Adana’da Kurban Bayramı arefesinde Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilen denetim, mezarlıklarda uzun süredir tartışma konusu olan “sahte hoca” meselesini yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre, mezar ziyaretine gelen vatandaşların yoğun olduğu saatlerde mezarlık görevlileri ve güvenlik ekipleri, elinde Kur’an-ı Kerim ile dolaşıp para karşılığında dua okuduğunu öne süren kişileri tek tek kontrol etti. Bu kapsamda, şüpheli görülen kişilere önce bazı dualar ve Yasin Suresi okutuldu, ardından dini bilgileri ve pratikleri değerlendirildi. Amaç, vatandaşların acı ve hassasiyet anlarını fırsata çevirerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilerin tespit edilmesi ve mezarlık alanından uzaklaştırılmasıydı.

Denetimler sırasında dikkat çeken bir olayda, “imamım” ya da “hoca” olduğunu söyleyen bir kişinin yöneltilen sorulara ve okuma taleplerine karşılık veremediği, hatta Kur’an-ı Kerim’den istenen bölümleri okuyamadığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu kişinin mezarlıktan çıkarıldığı aktarıldı. İlgili kişi ise kendisini savunarak imam veya müezzin olmadığını, işçi olarak çalıştığını ve normalde Kur’an okuyabildiğini ancak o anda sorulan bölümü hatırlayamadığını ifade etti. Denetimlerin ardından bazı vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılarken, mezarlıklarda dini duyguların istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle geçmiş yıllarda benzer kişilerin sıkça görüldüğünü belirten ziyaretçiler, bu tür kontroller sayesinde durumun azaldığını dile getirdi. Olay, sosyal medyada da “sınav gibi denetim” tartışmalarıyla geniş yankı buldu.

Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın