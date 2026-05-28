Zorla Dua Okuttular! Mezarlıkta Yapılan "Sahte Hoca" Denetimi Gündem Oldu

Adana’da Kurban Bayramı arefesinde Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilen denetim, mezarlıklarda uzun süredir tartışma konusu olan “sahte hoca” meselesini yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre, mezar ziyaretine gelen vatandaşların yoğun olduğu saatlerde mezarlık görevlileri ve güvenlik ekipleri, elinde Kur’an-ı Kerim ile dolaşıp para karşılığında dua okuduğunu öne süren kişileri tek tek kontrol etti. Bu kapsamda, şüpheli görülen kişilere önce bazı dualar ve Yasin Suresi okutuldu, ardından dini bilgileri ve pratikleri değerlendirildi. Amaç, vatandaşların acı ve hassasiyet anlarını fırsata çevirerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen kişilerin tespit edilmesi ve mezarlık alanından uzaklaştırılmasıydı.

Denetimler sırasında dikkat çeken bir olayda, “imamım” ya da “hoca” olduğunu söyleyen bir kişinin yöneltilen sorulara ve okuma taleplerine karşılık veremediği, hatta Kur’an-ı Kerim’den istenen bölümleri okuyamadığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu kişinin mezarlıktan çıkarıldığı aktarıldı. İlgili kişi ise kendisini savunarak imam veya müezzin olmadığını, işçi olarak çalıştığını ve normalde Kur’an okuyabildiğini ancak o anda sorulan bölümü hatırlayamadığını ifade etti. Denetimlerin ardından bazı vatandaşlar uygulamayı olumlu karşılarken, mezarlıklarda dini duyguların istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle geçmiş yıllarda benzer kişilerin sıkça görüldüğünü belirten ziyaretçiler, bu tür kontroller sayesinde durumun azaldığını dile getirdi. Olay, sosyal medyada da “sınav gibi denetim” tartışmalarıyla geniş yankı buldu.