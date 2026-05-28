Ormanlara Biyolojik Kalkan Kuruldu: Zararlılara Karşı Doğal Mücadele Güçleniyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 14:13
Orman ekosistemlerini tehdit eden çam kese böceğiyle mücadelede kimyasal yöntemlerin yerini giderek biyolojik çözümler alıyor. Bursa’da 20 yıldır sürdürülen “terminatör böcek” üretimi, doğanın kendi dengesini kullanarak zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmayı hedefliyor. Bu yöntem, hem orman sağlığını koruyor hem de sürdürülebilir mücadele yaklaşımına örnek oluşturuyor.

Türkiye’de orman ekosistemlerini tehdit eden çam kese böceğiyle mücadelede kimyasal yöntemler yerine giderek daha fazla biyolojik çözümler öne çıkıyor.

Bu kapsamda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 20 yıldır sürdürülen “terminatör böcek” üretimi, doğal dengeyi korumaya yönelik en dikkat çekici uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvarda üretilen Calosoma sycophanta, çam kese böceğinin larvalarıyla beslenerek popülasyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. “Dumansız yangın” olarak da anılan çam kese böcekleri, çam ağaçlarının ibrelerini tüketerek hem orman dokusunu zayıflatıyor hem de ağaçları hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor.

Uzmanlar, bu zararlının yalnızca ekosisteme değil, insan ve hayvan sağlığına da dolaylı etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Tırtıl döneminde taşıdığı tüysü ve zehirli yapılar, temas halinde cilt tahrişi ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle yoğun görüldüğü alanlarda vatandaşların dikkatli olması, tırtıllara ve kozalak benzeri yuvalarına temas etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Laboratuvar ortamında mart ayında doğadan toplanan anaç bireylerle başlayan üretim süreci, nisan ve mayıs aylarında zararlının yoğunlaştığı ormanlık alanlara yapılan salımlarla devam ediyor. 2006’dan bu yana toplamda yüz binlerce faydalı böcek üretilerek Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderildi. Sadece son yıllarda on binlerce birey, ihtiyaç duyulan sahalara ulaştırıldı.

Yetkililer, biyolojik mücadelenin kısa vadeli değil, uzun soluklu bir süreç olduğunun altını çiziyor. Amaç, zararlıyı tamamen ortadan kaldırmak değil; popülasyonunu doğal dengeyi bozmayacak seviyede tutmak. Bu nedenle biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemler birlikte kullanılarak entegre bir mücadele stratejisi yürütülüyor.

Sonuç olarak, ormanlarda kimyasal müdahaleyi minimuma indiren bu yaklaşım, hem ekosistemin korunmasına hem de sürdürülebilir orman yönetimine katkı sağlayan önemli bir model olarak değerlendiriliyor.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
