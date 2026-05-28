Ormanlara Biyolojik Kalkan Kuruldu: Zararlılara Karşı Doğal Mücadele Güçleniyor

Tırtıl döneminde taşıdığı tüysü ve zehirli yapılar, temas halinde cilt tahrişi ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle yoğun görüldüğü alanlarda vatandaşların dikkatli olması, tırtıllara ve kozalak benzeri yuvalarına temas etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Laboratuvar ortamında mart ayında doğadan toplanan anaç bireylerle başlayan üretim süreci, nisan ve mayıs aylarında zararlının yoğunlaştığı ormanlık alanlara yapılan salımlarla devam ediyor. 2006’dan bu yana toplamda yüz binlerce faydalı böcek üretilerek Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderildi. Sadece son yıllarda on binlerce birey, ihtiyaç duyulan sahalara ulaştırıldı.

Yetkililer, biyolojik mücadelenin kısa vadeli değil, uzun soluklu bir süreç olduğunun altını çiziyor. Amaç, zararlıyı tamamen ortadan kaldırmak değil; popülasyonunu doğal dengeyi bozmayacak seviyede tutmak. Bu nedenle biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemler birlikte kullanılarak entegre bir mücadele stratejisi yürütülüyor.

Sonuç olarak, ormanlarda kimyasal müdahaleyi minimuma indiren bu yaklaşım, hem ekosistemin korunmasına hem de sürdürülebilir orman yönetimine katkı sağlayan önemli bir model olarak değerlendiriliyor.