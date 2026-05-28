Bütçe Yönetme Becerin Hangi Şirket Kültürü ile Örtüşüyor?

Meryem Hazal Çamurcu
28.05.2026 - 14:01
Herkesin bütçe yönetimi birbirinden farklı. Harcamalarını nasıl kontrol ettiğin, nasıl yatırım yaptığın ya da planlamalarının nasıl olduğu hepsi senin bütçe yönetimini gösteriyor. Peki bu yönetim hangi şirket kültürüne benziyor?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seç lütfen!

3. Maaşını aldığında ilk ne yapıyorsun?

4. İndirimlerden faydalanan biri misin?

5. Bu ay hiç beklemediğin bir masraf çıktı. Bunu nasıl ödersin?

6. Bütçe yapma sıklığın ne peki?

7. Yüksek fiyatlı bir ürünü alırken ne yaparsın?

8. Birikim yapabiliyor musun?

9. Harcamaların sonrasında pişmanlık yaşıyor musun?

10. Para senin için ne demek?

Senin bütçe yönetimin geleneksel bir şirketin kültürüne benziyor!

Senin için istikrar her şeyden önce geliyor. Bütçeni yönetirken asla sürprizlere yer yok. Önce planını yapıyorsun ve her aşamada kontrol ediyorsun. Bütçe konusunda net sınırların var. Asla risk almak istemiyorsun, hep garanti olacak şekilde işlem yapıyorsun. Bütçen konusunda çok disiplinli ve düzenlisin yani. Bu da aynı geleneksel şirketlerin kültürüne benziyor!

Senin bütçe yönetimin startup bir şirketin kültürüne benziyor!

Sen paranı yönetirken dikkatlisin ama gerektiğinde risk almaktan geri durmuyorsun. Bazen fazla para harcıyor görünsen de sen bunlara yatırım gözüyle bakıyorsun. Geleceğin için bunu gerekli görüyorsun çünkü. Fırsatları kovalamayı iyi biliyorsun. Yani senin bütçe yönetimin kısıtlı bir yönetim değil, daha esnek. Bu da tam startup şirketlerin kültürüne benziyor!

Senin bütçe yönetimin minimalist bir şirketin kültürüne benziyor!

Senin bütçe yönetiminde gereksiz harcamaların hiç yeri yok. Sen az ama öz harcayan birisin. Harcamalarını tek tek inceleyip neden fazla olduğunu her zaman sorguluyorsun. İsrafı engellemek için elinden geleni yapıyorsun. Bütçeni yönetirken amacın minimum maliyetle maksimum verimi elde etmek. Bu yaklaşımın minimalist bir şirket yönetimi olan lean şirketlerin kültürüne benziyor!

Senin bütçe yönetimin yaratıcı bir şirketin kültürüne benziyor!

Sen bütçeyi seni kısıtlayan bir şey olarak görüyorsun. O yüzden üzerine pek düşünmüyorsun. Senin için öncelik keyif almakta. Harcamalarını da bu yüzden duygusal şekilde yapıyorsun genelde. Yani klasik bir bütçe planlaman yok. Bu bazen seni zorlasa da karar verirken daha esnek olmanı sağlıyor. Senin bütçe yönetimin aynı yaratıcı ajansların kültürüne benziyor!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
