Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomik Modele Yakınsın?

Erkan Tuna Budak
27.05.2026 - 14:01
Gerçek bir Onedio okuyucusuysan alışkanlıklarına göre seninle ilgili her şeyi ortaya döktüğümüzü de bilirsin! Bu sefer harcama alışkanlıklarına bakıp ekonomik model seçimini öğreneceğiz.

Biraz daha finans konuşalım dedik!

1. Klasik bir soruyla başlayalım: Maaşın yatar yatmaz nereye gidiyor?

2. Markette kasaya geldiğinde tutar beklediğinin üzerinde çıkarsa o an ne yapacağını öğrenebilir miyiz?

3. Telefonuna en sevdiğin markadan "Sepetindeki ürünler tükeniyor" bildirimi düştüğünde sepeti düşünmeden onaylar mıydın?

4. Arkadaşlarınla hafta sonu tatili için aniden plan yaptın ama bütçeni aştığını fark ettin... Bu tatile katılır mıydın?

5. Kredi kartı ekstreni açtığında tam olarak nasıl bir tabloyla karşılaştığını öğrenebilir miyiz?

6. "Kargo bedava" limitini doldurmak için 50 TL'lik bir ürüne ihtiyacın varken, sepete 300 TL'lik başka bir şey ekleyip kendini kandırır mıydın?

7. Eline yüklü bir miktar para geçti ve hemen harcaman lazım diyelim. Bunlardan hangisine harcardın?

8. Son sorudayız! Ayın son günlerinde banka hesabına baktığında genel hissiyatın ne oluyor?

50/30/20 modeline yakınsın!

Senin finansal modelin 50/30/20 kuralı. Hayatta her şeyin bir dengesi olması gerektiğine inananlardansın. Gelirinin büyük kısmını mecburi temel ihtiyaçlara ayırırken, geriye kalanla hem eğlenmek hem de geleceği garantiye almak istiyorsun. Arada 'Aman ne olacak, bunu hak ettim' deyip kişisel zevklerine ayrılan o esnek dilimi zorlasan da, genel hatlarıyla ipin ucunu pek kaçırmıyorsun. Kuruşu kuruşuna hesap yapmak seni boğuyor. Ana kalemleri oturttuktan sonra ufak tefek hesap sapmalarını dert etmeyen, rahat ama arka planda her zaman bilinçli bir yapın var.

Sıfır Tabanlı Bütçeleme modeline yakınsın!

Senin modelin Sıfır Tabanlı Bütçeleme. Paranın nereye gittiğini bilmemek muhtemelen sana fiziksel bir acı veriyor. Maaş yattığı an o paranın her bir kuruşuna bir görev atamazsan için rahat etmiyor. Tablolar, not defterleri veya bütçe uygulamaları senin güvenli alanın. Sürpriz harcamalardan ve hesapsız adımlardan hoşlanmıyor, planladığın o matematiksel çerçevenin içinde kalmayı seviyorsun. Ay sonunda gelir ile planlı giderin birbirini tam olarak sıfırladığını ve her şeyin tıkır tıkır işlediğini görmek senin için dünyanın en rahatlatıcı hissi.

Önce Kendine Öde modeline yakınsın!

Senin tarzın kesinlikle 'Önce Kendine Öde' modeli. 'Oturup kalem kalem market, kahve veya kıyafet hesabı tutamam' diyen net bir yapın var. Maaş hesaba yattığı saniye en büyük hamleyi yapıyor; hedeflediğin yatırım tutarını kenara ayırıyor veya büyük bir borcunu direkt kapatıyorsun. Geriye kalan kısımla ay sonunu nasıl getirdiğinin, parayı neye harcadığının senin için çok bir önemi yok. Çünkü sen asıl büyük sorumluluğu daha ilk günden halletmiş olmanın rahatlığını taşıyorsun. İnce hesaplarda boğulmak yerine büyük sorunu aradan çıkarıp geri kalanı akışa bırakıyorsun.

Zarf Sistemi senin yakın olduğun model!

Senin finansal modelin Zarf Sistemi. Kendi koyduğun kurallara sadık kalmayı seviyor ve bütçeni kategoriler üzerinden yönetiyorsun. Eğlence, giyim, mutfak, faturalar... Hepsinin limiti daha ay başından belli. Eğer o ayki kahve veya sosyalleşme kotan dolduysa, hafta sonu evde oturup arkadaşlarının hikayelerine bakmayı kabullenebilecek kadar net çizgilerin var. Bu sistem seni anlık, dürtüsel harcamalardan ve kredi kartı pişmanlıklarından ciddi anlamda koruyor. Nerede durman gerektiğini bilmek senin finansal hayatındaki en büyük gücün.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
