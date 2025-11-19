onedio
Google'ın En Yeni Yapay Zekası Gemini 3'ün Ardındaki Türk: Koray Kavukçuoğlu'nu Tanıyalım!

Google'ın En Yeni Yapay Zekası Gemini 3'ün Ardındaki Türk: Koray Kavukçuoğlu'nu Tanıyalım!

Dilara Bağcı Peker
19.11.2025 - 22:44
19.11.2025 - 22:44

Yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapmaya devam eden Google, son olarak en yeni modeli Gemini 3'ü tanıttı. 'Şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ modeli' denilen Gemini 3, tüm dünyanın dikkatini çekti. Peki bu teknolojinin arkasında Türk bir ismin olduğunu biliyor musunuz? 

ODTÜ mezunu Koray Kavukçuoğlu, bir süredir Google’ın 'baş yapay zeka mimarı' olarak çalışıyor. 

Peki Koray Kavukçuoğlu kimdir?

Gelin, kendisini yakından tanıyalım.

Google'ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün ardındaki Türk: Koray Kavukçuoğlu!

Google'ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün ardındaki Türk: Koray Kavukçuoğlu!

Google, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3'ü tüm dünyaya büyük bir gururla tanıttı. En yakın rakibi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman da Google'ı bu geliştirmeleri için tebrik etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken Gemini 3'ün ardında ise Türk bir isim bulunuyor: Koray Kavukçuoğlu.

Türk mühendis ve araştırmacı Koray Kavukçuoğlu, bir süredir Google’ın yapay zekâ bölümünün patronu olarak görev yapıyor. Üstelik bu pozisyon ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında oluşturuldu ve pozisyona 'Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu' Kavukçuoğlu atandı. Kavukçuoğlu, getirildiği yeni göreviyle birlikte Google CEO’su Sundar Pichai ile doğrudan çalışmaya başladı. Kavukçuoğlu’nun görevi, Pichai tarafından duyurulmuştu.

Kavukçuoğlu, Google'daki iki önemli pozisyonu aynı anda yönetti.

Kavukçuoğlu, Google'daki iki önemli pozisyonu aynı anda yönetti.

Yeni göreviyle birlikte Londra'ya taşınan isim, daha önceki DeepMind CTO’luğundan ise ayrılmadı. Yani aynı anda iki pozisyonu da yürütmeye devam etti. Kavukçuoğlu, Google’ın geliştirdiği yeni yapay zekâ ürünlerinin geliştirilmesine liderlik etti ve Gemini 3'ü duyuran isimlerden biri oldu. Ayrıca dünyada yapay zeka araştırmalarında refarans olarak kabul edildiğini söylesek de abartmış olmayız!

Kavukçuoğlu'nun Google'daki görevi ise yapay zeka modellerini daha hızlı, daha verimli ve daha sorunsuz hale getirmek. Buradaki tek hedef ise güçlü modeller değil.

Peki Koray Kavukçuoğlu kimdir, ne mezunu?

Peki Koray Kavukçuoğlu kimdir, ne mezunu?

Koray Kavukçuoğlu, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nden mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini de aynı bölümde tamamlayan Kavukçuoğlu, daha sonra ABD’ye gitti ve New York Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri üzerinde önce yüksek lisans, daha sonra da doktora yaptı. Doktora eğitiminde NYU’da yapay zekâ teknolojilerinde öncü olan Yann LeCun’dan eğitim aldı.

Kavukçuoğlu, 1999-2003 yılları arasında Roketsan’da mühendislik yaptı. Ardından Siemens, NEC Laboratories America ve Google’da staj yaptı. Kasım 2012 itibarıyla Google DeepMind’a girdi. 

Koray Kavukçuoğlu, Ocak 2024 itibarıyla Google DeepMind’ın CTO’su oldu. Haziran ayında ise Google’ın Baş Yapay Zekâ Mimarı pozisyonuna getirildi.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
