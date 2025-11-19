Google'ın En Yeni Yapay Zekası Gemini 3'ün Ardındaki Türk: Koray Kavukçuoğlu'nu Tanıyalım!

Google, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3'ü tüm dünyaya büyük bir gururla tanıttı. En yakın rakibi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman da Google'ı bu geliştirmeleri için tebrik etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken Gemini 3'ün ardında ise Türk bir isim bulunuyor: Koray Kavukçuoğlu.

Türk mühendis ve araştırmacı Koray Kavukçuoğlu, bir süredir Google’ın yapay zekâ bölümünün patronu olarak görev yapıyor. Üstelik bu pozisyon ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında oluşturuldu ve pozisyona 'Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu' Kavukçuoğlu atandı. Kavukçuoğlu, getirildiği yeni göreviyle birlikte Google CEO’su Sundar Pichai ile doğrudan çalışmaya başladı. Kavukçuoğlu’nun görevi, Pichai tarafından duyurulmuştu.