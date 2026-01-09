AKOM uyardı: Şiddetli lodos ve fırtınaya karşı alınması gereken önlemler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den (MGM) 10 Ocak Cumartesi için pek çok kente fırtına uyarısı geldi. Şiddetli lodos ve fırtına uyarısı yapılan kentlerden biri İstanbul oldu. Günlerdir devam eden lodos ve fırtınanın yarın şiddetlenmesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları fırtınaya karşı uyarırken bir açıklama da AKOM'dan geldi. AKOM, 'Lodos ve Fırtınaya Karşı Güvenlik Önlemleri' başlıklı bir paylaşım yaptı. Fırtına öncesi, fırtına sırası ve fırtına sonrası yapılması gerekenler vatandaşlara bildirildi.