AKOM Uyardı: Şiddetli Lodos ve Fırtınaya Karşı Alınması Gereken Önlemler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 21:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den (MGM) 10 Ocak Cumartesi için pek çok kente fırtına uyarısı geldi. Şiddetli lodos ve fırtına uyarısı yapılan kentlerden biri İstanbul oldu. Günlerdir devam eden lodos ve fırtınanın yarın şiddetlenmesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları fırtınaya karşı uyarırken bir açıklama da AKOM'dan geldi. AKOM, 'Lodos ve Fırtınaya Karşı Güvenlik Önlemleri' başlıklı bir paylaşım yaptı. Fırtına öncesi, fırtına sırası ve fırtına sonrası yapılması gerekenler vatandaşlara bildirildi.

1. Fırtınadan Önce: Hazırlıklı Olun

Çatı ve Çevre Güvenliğini Sağlayın: Çatı ve çevresindeki tüm sabitlenmemiş saksı, bahçe mobilyaları vb. riskli eşyaları kontrol ederek sabitleyin veya güvenli olacak şekilde kaldırın.

Evinizi Güvenceye Alın: Kapı, pencere, panjur ve garaj kapılarını sıkıca kapatıp sabitleyin.

Araçlarınızı Güvenli Yere Alın: Aracınızı ağaç, direk vb. rüzgâr ve fırtınadan etkilenebilecek yerlerden uzağa, mümkünse kapalı otoparklara bırakın.

Hazırlık Çantanızı Kontrol Edin: Afet ve acil durum çantanızın her an hazır olduğundan emin olun.

2. Fırtına Sırasında: Güvende Kalın

Kapalı Alanlarda Kalın: Fırtına dinene kadar dışarı çıkmaktan kesinlikle kaçının.

Isınma Cihazlarına Dikkat!: Soba yakmayın; doğal gaz kokusu veya baş dönmesi hissederseniz ortamı havalandırın.

Dışarıda Güvenliğinizi Sağlayın: Bina, ağaç, duvar dipleri ve elektrik direklerinden uzak durun.

Dışarı Çıkmayın: Zorunlu olmadıkça yolculuk yapmaktan kaçının, fırtına anında araç kullanmak tehlikelidir.

3. Fırtınadan Sonra: Tedbiri Elden Bırakmayın

Elektrik Kablolarından Uzak Durun: Yere düşmüş veya sallanan elektrik ve telefon kablolarına asla dokunmayın.

Hasarlı Alanlara Dikkat Edin: Fırtına sonrası hasar görmüş yapılardan veya devrilmiş ağaçlardan sakının.

Çevrenizi Kontrol Edin: Yardıma ihtiyacı olabilecek komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun.

