İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Yüzlerce Roket Atıldı: İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı

İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Yüzlerce Roket Atıldı: İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 00:15

Orta Doğu’da bu gece yine savaşın şiddeti alevlendi. Lübnan’da bulunan Hizbullah ile birlikte İran, İsrail’e doğru 100’den fazla füze gönderdi. Füzelerin İsrail’in Demir Kubbesi’ni aşarak hedeflerine ulaştığı görüldü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.

İran ve Lübnan’da bulunan Hizbullah, İsrail’e 100’den fazla roketle saldırı düzenledi.

Füzeler İsrail’in hem kuzeyine hem de güneyine isabet ederken, İsrail’den yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ise füzelere karşılık olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.

İsrail'e isabet eden roketlerin görüntüleri

