İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Yüzlerce Roket Atıldı: İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı
Orta Doğu’da bu gece yine savaşın şiddeti alevlendi. Lübnan’da bulunan Hizbullah ile birlikte İran, İsrail’e doğru 100’den fazla füze gönderdi. Füzelerin İsrail’in Demir Kubbesi’ni aşarak hedeflerine ulaştığı görüldü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.
İran ve Lübnan’da bulunan Hizbullah, İsrail’e 100’den fazla roketle saldırı düzenledi.
İsrail'e isabet eden roketlerin görüntüleri
