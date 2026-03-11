İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Yüzlerce Roket Atıldı: İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı

Füzeler İsrail’in hem kuzeyine hem de güneyine isabet ederken, İsrail’den yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ise füzelere karşılık olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini bildirdi.