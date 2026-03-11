onedio
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 4 Yaşına Giren Kızları İçin Doğum Günü Partisi Yaptı!

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 4 Yaşına Giren Kızları İçin Doğum Günü Partisi Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 23:39

Magazinin en sevilen çiftlerinden Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep’in 4. yaş gününü kutladı. Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlamasından paylaşılan renkli görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Oyunculuk kariyerleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, hem başarıları hem de uyumlu birliktelikleriyle magazinin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Oyunculuk kariyerleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, hem başarıları hem de uyumlu birliktelikleriyle magazinin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Taner Ölmez’i özellikle “Medcezir”, “Mucize Doktor” ve “Deha” gibi projelerden tanıyoruz. Başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterlerle hem televizyon hem de dijital platformlarda adından söz ettiren isimlerden biri.

Ece Çeşmioğlu ise kariyerine çocuk yaşta başlayan ve yıllar içinde birçok yapımda yer alan oyunculardan. Çeşmioğlu’nu “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Kalp Atışı”, “Yüz Yıllık Mucize” gibi projelerden hatırlıyoruz.

Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, Haziran 2021’de İstanbul’da düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Yaklaşık 7 yıllık bir ilişkinin ardından evlenen ikili, samimi ve romantik düğünleriyle o dönem magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun sıcak bir yuva kurması da çok uzun sürmemişti.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’nun sıcak bir yuva kurması da çok uzun sürmemişti.

Çift, evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra 2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kızlarına Zeynep adını veren çift, o günden bu yana sık sık paylaştıkları aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mutluluklarıyla örnek gösterilen ikili, 2024 yılında dünyaya gelen oğulları Hazar’la birlikte ailelerini daha da büyütmüştü. 

Hem Taner Ölmez hem de Ece Çeşmioğlu çocuklarına olan düşkünlükleriyle öne çıkarken, birbirlerine olan aşklarını diri tutmaları da hayranlık uyandırmıştı.

Çiftin ilk göz ağrısı, biricik kızları Zeynep bugün 4 yaşına girdi.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları için düzenledikleri doğum günü kutlamasından görüntüler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aile arasında yapılan sıcak ve samimi kutlamada balonlar, doğum günü pastası ve neşeli anlar dikkat çekti. Paylaşılan videolarda hem minik Zeynep’in hem de kardeşi Hazar’ın ne kadar büyüdüğü sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin doğum günü kutlaması kısa sürede beğeni toplarken, takipçiler de minik Zeynep için iyi dileklerini iletti. İyi ki doğdun Zeynep, ailece bol kahkahalı, hep el ele seneleriniz olsun.

