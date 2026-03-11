Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 4 Yaşına Giren Kızları İçin Doğum Günü Partisi Yaptı!

Taner Ölmez’i özellikle “Medcezir”, “Mucize Doktor” ve “Deha” gibi projelerden tanıyoruz. Başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterlerle hem televizyon hem de dijital platformlarda adından söz ettiren isimlerden biri.

Ece Çeşmioğlu ise kariyerine çocuk yaşta başlayan ve yıllar içinde birçok yapımda yer alan oyunculardan. Çeşmioğlu’nu “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Kalp Atışı”, “Yüz Yıllık Mucize” gibi projelerden hatırlıyoruz.

Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, Haziran 2021’de İstanbul’da düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Yaklaşık 7 yıllık bir ilişkinin ardından evlenen ikili, samimi ve romantik düğünleriyle o dönem magazin gündeminde çok konuşulmuştu.