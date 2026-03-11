Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 4 Yaşına Giren Kızları İçin Doğum Günü Partisi Yaptı!
Magazinin en sevilen çiftlerinden Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep’in 4. yaş gününü kutladı. Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlamasından paylaşılan renkli görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Oyunculuk kariyerleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, hem başarıları hem de uyumlu birliktelikleriyle magazinin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’nun sıcak bir yuva kurması da çok uzun sürmemişti.
Çiftin ilk göz ağrısı, biricik kızları Zeynep bugün 4 yaşına girdi.
