Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Açıklaması: Tarih Öne Çekildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bu bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ay maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlayacağız” dedi.

Milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması geldi. 

Erdoğan, 'Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum; Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum' dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Bayram ikramiyesi 2026 için 4 bin lira olarak belirlendi.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri bu tarihten önce yatırılacak. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödemelerin hangi günlerde yapılacağını duyurması bekleniyor. SGK’nın yapacağı açıklamayla tarihler de netleşmiş olacak. 

Bayram ikramiyesini kimler alabilir?

  • SGK'dan emekli aylığı,

  • Yaşlılık aylığı,

  • Vazife malullüğü aylığı,

  • Malullük aylığı, 

  • Ölüm aylığı,

  • Sürekli iş göremezlik geliri, 

  • Ölüm geliri alanlar,

  • Şehit yakınları,

  • Gaziler,

  • Muharip gaziler,

  • Güvenlik korucuları,

  • Şampiyon sporcular, 

  • Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

