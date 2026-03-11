Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Açıklaması: Tarih Öne Çekildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bu bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ay maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlayacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve ikramiye açıklaması.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
