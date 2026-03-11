Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Açıklaması: Tarih Öne Çekildi!

Milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi açıklaması geldi.

Erdoğan, 'Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum; Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum' dedi.