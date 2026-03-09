Sevgili Koç, bugün iş hayatında daha fazla yük omuzlarına binebilir. Sabahın erken saatlerinde, sana beklenmedik bir şekilde liderlik yapma fırsatı sunacak bir projenin başına geçebilirsin. Hızlı düşünüp hızlı kararlar alman gerekebilir. Neyse ki Jüpiter’in Yengeç burcunda ilerlemesi de uzun vadeli fırsatları daha net görebilmeni sağlıyor ve riskleri daha rahat değerlendirebilmen için sana yardımcı oluyor. Bu dönemde, acele etme ama kararlılığını da gözler önüne sermekten kaçınma.

Zira gerçek bir lider olmak istiyorsan, kararlı ve net duruşundan güç alacaksın. Özellikle de önceden belirlediğin planlar gündeme gelirse, ekibi bu konuda dikkatle yönlendirmelisin. Doğru görev paylaşımı, zamanlama ve organizasyon konusunda başarılı olursan, iş düzeninde istediğin başarıyı elde edebilirsin. Kısacası, eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise partnerinle veya hoşlandığın kişiyle hızlı bir fikir çatışması yaşayabilirsin. Ancak bu durum, aranızdaki çekimi artırabilir. Çünkü Yengeç burcundaki Jüpiter’in etkisiyle duygusal cesaretin artıyor... Yani aşkı sahiden istiyorsan, her şeyin yerli yerine oturması için bir yol bulacaksın! Bu arada, eğer bekar isen sosyal ortamlarda karşılaşacağın hoş tesadüfler, daha kolay bir şekilde yakınlaşmaya dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…