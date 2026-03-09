890 Bin TL Harcadı, Yaptırdığı Dişler Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Doğal dişlerinin çok küçük olduğunu belirten Stone, diş hekiminin yeni kaplamaları daha büyük ve daha hizalı şekilde tasarladığını ifade etti. İlk gördüğünde sonuçtan oldukça memnun olduğunu söyleyen genç kadın, dişlerinin “büyük, düzgün ve kusursuz” göründüğünü düşündüğünü dile getirdi.

Yeni gülüşünü TikTok hesabında paylaşan Stone’un videosu kısa sürede viral oldu ve 46 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Ancak paylaşıma gelen yorumlar oldukça karışıktı. Bazı kullanıcılar dişlerin aşırı büyük olduğunu savunurken, bazıları da görünümü “abartılı” ve “doğal olmayan” şeklinde değerlendirdi. Hatta bazı yorumlarda genç kadının dişleri esprili şekilde “at dişlerine” benzetildi.