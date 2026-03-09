890 Bin TL Harcadı, Yaptırdığı Dişler Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
ABD’de yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, daha büyük ve daha parlak bir gülüşe sahip olmak için diş kaplamalarını yeniletti. Yaklaşık 890 bin TL harcayarak yaptırdığı yeni dişlerini sosyal medyada paylaşan genç kadının görüntüsü kısa sürede viral oldu. Ancak sonuç beklediği gibi övgü toplamak yerine tartışma yarattı.
ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Bay Stone, daha büyük ve daha beyaz bir gülüşe sahip olmak için diş kaplamalarını yeniletti.
Bay Stone daha önce de kaplama diş kullandığını, ancak bu kez gülüşünün daha belirgin ve daha parlak görünmesini istediğini söyledi.
