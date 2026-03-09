onedio
890 Bin TL Harcadı, Yaptırdığı Dişler Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

890 Bin TL Harcadı, Yaptırdığı Dişler Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

09.03.2026 - 18:35

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, daha büyük ve daha parlak bir gülüşe sahip olmak için diş kaplamalarını yeniletti. Yaklaşık 890 bin TL harcayarak yaptırdığı yeni dişlerini sosyal medyada paylaşan genç kadının görüntüsü kısa sürede viral oldu. Ancak sonuç beklediği gibi övgü toplamak yerine tartışma yarattı.

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Bay Stone, daha büyük ve daha beyaz bir gülüşe sahip olmak için diş kaplamalarını yeniletti.

Yaklaşık 15 bin sterlin (yaklaşık 890 bin TL) harcayarak yaptırdığı yeni kaplamaları sosyal medyada paylaşan genç kadının görüntüsü kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Ancak yeni dişleri, bazı kullanıcılar tarafından fazlasıyla yapay ve abartılı bulunarak tartışma yarattı.

Bay Stone daha önce de kaplama diş kullandığını, ancak bu kez gülüşünün daha belirgin ve daha parlak görünmesini istediğini söyledi.

Doğal dişlerinin çok küçük olduğunu belirten Stone, diş hekiminin yeni kaplamaları daha büyük ve daha hizalı şekilde tasarladığını ifade etti. İlk gördüğünde sonuçtan oldukça memnun olduğunu söyleyen genç kadın, dişlerinin “büyük, düzgün ve kusursuz” göründüğünü düşündüğünü dile getirdi.

Yeni gülüşünü TikTok hesabında paylaşan Stone’un videosu kısa sürede viral oldu ve 46 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Ancak paylaşıma gelen yorumlar oldukça karışıktı. Bazı kullanıcılar dişlerin aşırı büyük olduğunu savunurken, bazıları da görünümü “abartılı” ve “doğal olmayan” şeklinde değerlendirdi. Hatta bazı yorumlarda genç kadının dişleri esprili şekilde “at dişlerine” benzetildi.

