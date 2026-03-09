Uzmanlar Uyardı: ChatGPT Bazı Acil Sağlık Durumlarını Atlayabiliyor
Yapay zeka destekli sohbet botları giderek daha fazla kişi tarafından sağlıkla ilgili sorular için kullanılıyor. Ancak Naturedergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, ChatGPT’nin bazı tıbbi acil durumlarda riski olduğundan düşük değerlendirebildiğini ortaya koydu. Bulgular, özellikle erken belirtilerin görüldüğü vakalarda kullanıcıların yalnızca chatbot önerilerine güvenmemesi gerektiğine işaret ediyor.
Kaynak: Euronews
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekâ tabanlı sohbet botları giderek daha fazla kişi tarafından sağlık tavsiyesi almak için kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmaya göre ChatGPT Health, açık şekilde tanımlanan felç veya ağır alerjik reaksiyon gibi klasik acil vakaları genellikle doğru şekilde tespit edebiliyor.
Çalışma kapsamında araştırmacılar 21 farklı tıp alanını kapsayan toplam 60 klinik senaryo hazırladı.
Araştırmacılar, elde edilen sonuçlara rağmen yapay zeka tabanlı sağlık araçlarının tamamen terk edilmesi gerektiğini savunmuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın