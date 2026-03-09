Senaryolar, evde tedavi edilebilecek hafif rahatsızlıklardan acil müdahale gerektiren ciddi sağlık sorunlarına kadar farklı düzeyleri içeriyordu. Her vakanın aciliyet derecesi ise 56 farklı tıp kuruluşunun kılavuzları temel alınarak üç bağımsız doktor tarafından değerlendirildi. Bulgular sistemin bazı acil vakalarda riski olduğundan düşük değerlendirdiğini gösterdi.

Araştırma ayrıca chatbotun kendine zarar verme veya intihar düşüncesi bildiren kullanıcılarla kurduğu iletişimi de analiz etti. Bu tür durumlarda sistemin kullanıcıyı profesyonel destek almaya yönlendirmesi ve kriz hattı bilgileri sunması gerekiyor. Ancak çalışmada bu uyarıların her zaman tutarlı biçimde verilmediği belirlendi. İlginç biçimde, kendine zarar verme yöntemi belirtmeyen kullanıcılara verilen yönlendirmelerin daha güçlü olduğu yöntem belirten durumlarda ise yanıtların zayıflayabildiği tespit edildi.