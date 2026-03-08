Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 8 Mart Yürüyüşündeki Kadınlara Yönelik Hareketlerine Polis Müdahale Etti

İstanbul’daki Feminist Gece Yürüyüşü sırasında alana gelen Ufuk Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşadı. Kadınlara yönelik hareketleri ve sözlü sataşmaları olduğu görülen oyuncu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşanan anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Oyuncunun bu halleri hem alanda hem de sosyal medyada tepkiyle karşılandı.