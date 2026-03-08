MART
Haberler
Gündem
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 8 Mart Yürüyüşündeki Kadınlara Yönelik Hareketlerine Polis Müdahale Etti

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 8 Mart Yürüyüşündeki Kadınlara Yönelik Hareketlerine Polis Müdahale Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.03.2026 - 23:47

İstanbul’daki Feminist Gece Yürüyüşü sırasında alana gelen Ufuk Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşadı. Kadınlara yönelik hareketleri ve sözlü sataşmaları olduğu görülen oyuncu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşanan anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Oyuncunun bu halleri hem alanda hem de sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Ufuk Bayraktar'ın polisin engellemesine rağmen yaptığı hareketler dikkat çekti.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
