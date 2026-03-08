Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 8 Mart Yürüyüşündeki Kadınlara Yönelik Hareketlerine Polis Müdahale Etti
İstanbul’daki Feminist Gece Yürüyüşü sırasında alana gelen Ufuk Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşadı. Kadınlara yönelik hareketleri ve sözlü sataşmaları olduğu görülen oyuncu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, yaşanan anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Oyuncunun bu halleri hem alanda hem de sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ufuk Bayraktar'ın polisin engellemesine rağmen yaptığı hareketler dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın