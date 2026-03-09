MART
Bakan Mehmet Şimşek’ten Petrol Açıklaması: “Gerekli Tedbirleri Alıyoruz”

Ali Can YAYCILI
09.03.2026 - 09:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brent petrol fiyatlarının 119 dolar olmasının ardından açıklama yaptı.

X hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. 

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.”

Yorum Yazın