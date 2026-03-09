İlişkilerde Çok Yaygın Bir Yanılgı Var: “Yeterince Anlatırsam Değişir”

Biraz daha açık konuşsam anlayacak

Sorunu net koyarsam düzelir

Gerçekten isterse değişebilir

Bu düşünceler tamamen anlaşılmaz değildir. Çünkü sevdiğimiz bir insanın bizi daha iyi anlamasını istemek oldukça insani bir beklentidir.

Ancak insan davranışı çoğu zaman sandığımızdan daha karmaşık bir yapıya sahiptir.

Birçok alışkanlık yıllar içinde şekillenir. Kişilik özellikleri, erken deneyimler, öğrenilmiş başa çıkma biçimleri ve bağlanma tarzı bu davranışların arka planını oluşturur.

Bu yüzden dışarıdan gelen baskı çoğu zaman kalıcı bir değişim yaratmaz.

Daha sık görülen şey ise şudur: İnsanlar eleştirildiklerinde değişmek yerine kendilerini korumaya başlar.

Savunma ortaya çıkar. Mesafe oluşur. Ya da görünürde bir uyum vardır ama içten içe direnç devam eder.

Bir süre sonra ilişkide tuhaf bir rol dağılımı oluşabilir. Bir taraf sürekli anlatan ve düzeltmeye çalışan kişi olur. Diğer taraf ise sürekli savunan ve kendini korumaya çalışan kişi.

Romantik ilişki fark edilmeden küçük bir eğitim sürecine dönüşebilir.

Ve çoğu insan sevdiği kişi tarafından eğitilmek istemez.

Burada kısa bir noktaya değinmek de önemli olabilir: İnsanlar neden partnerlerini değiştirme ihtiyacı hisseder?

Çoğu zaman bunun arkasında kötü niyet değil, aslında oldukça tanıdık bir duygu vardır: kaygı.

Bir davranış tekrarlandıkça kişi şu şekilde düşünmeye başlayabilir: Bu böyle devam ederse ilişki zarar görecek. Eğer bunu değiştirebilirsem ilişkiyi koruyabilirim.

Yani partneri değiştirme çabası çoğu zaman kontrol etme isteğinden çok, ilişkiyi kaybetmeme isteğinden doğar.

Bir başka deyişle, değişim talebi bazen eleştiriden değil, güvende hissetme ihtiyacından beslenir.