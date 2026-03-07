Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde bir dans başlıyor: Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşma, sosyal çevrende bir eleme sürecini tetikleyebilir. Artık herkesle değil, sadece senin için gerçekten değerli olan ve hayatına anlam katan kişilerle yol almak isteyeceksin.

Bu dönemde iş bağlantılarında da bazı değişiklikler yapacaksın. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir ortaklığım artık temelleri atılabilir. Böylece geleceğe dair planların da daha belirgin hale gelebilir. Şimdi, hayal ettiğin bir şeyi somut bir hedefe dönüştürme zamanı. Tabii eğer bir ekip işinde çalışıyorsan, rol dağılımını yeniden belirlemelisin. Bu süreçte, sorumluluk almaktan çekinmemeli ve kontrolü eline alacak gücü de eline alabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bazı değişiklikler olabilir. Ciddi bir yakınlık oluşturmayı hayal ettiğin bir ilişkide evlilik havasının yerini flörtleşme telaşı alabilir. Bu süreçte duygularını gözden geçirmen ve ne istediğini belirlemen önemli olacak. Kalıcı bir aşk mı, yoksa tatlı bir telaş ve heves mi aradığın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…