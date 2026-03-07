onedio
8 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Mart Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde bir dans başlıyor: Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşma, sosyal çevrende bir eleme sürecini tetikleyebilir. Artık herkesle değil, sadece senin için gerçekten değerli olan ve hayatına anlam katan kişilerle yol almak isteyeceksin.

Bu dönemde iş bağlantılarında da bazı değişiklikler yapacaksın. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir ortaklığım artık temelleri atılabilir. Böylece geleceğe dair planların da daha belirgin hale gelebilir. Şimdi, hayal ettiğin bir şeyi somut bir hedefe dönüştürme zamanı. Tabii eğer bir ekip işinde çalışıyorsan, rol dağılımını yeniden belirlemelisin. Bu süreçte, sorumluluk almaktan çekinmemeli ve kontrolü eline alacak gücü de eline alabilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bazı değişiklikler olabilir. Ciddi bir yakınlık oluşturmayı hayal ettiğin bir ilişkide evlilik havasının yerini flörtleşme telaşı alabilir. Bu süreçte duygularını gözden geçirmen ve ne istediğini belirlemen önemli olacak. Kalıcı bir aşk mı, yoksa tatlı bir telaş ve heves mi aradığın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

