Mart 2026, Aylık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Gökyüzü Mart ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Mart ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mart ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ayın henüz başında gökyüzünü saran Ay tutulması, hayatındaki dengeyi tamamen değiştirecek bir etki yaratıyor. Şimdi, ailevi sorumluluklarınla kariyerin arasındaki dengeyi yeniden kurman gerekebilir. Ev hayatındaki kısıtlamaları kırıp iş hayatına daha fazla odaklanma fırsatı bulacaksın. Geçmişin ağırlığından kurtulup kadersel bir hafiflik yaşayacaksın. Bu süreç, iş yerindeki konumunu daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olacak ve otoriteni kanıtlamanı sağlayacak.

Ayın ortasında ise Mars'ın kariyer alanında ilerlemesiyle, hedeflerine ulaşmak için gereken mücadele gücünü kendinde bulacaksın. Kendi stratejilerini uygulamaya koyarak, rakiplerinin önüne geçeceksin. Gizli projelerin sonuç vermeye başlamasıyla, iş dünyasında gücüne güç katacaksın! Sıkı dur bu dönemde sergilediğin kararlılıkla profesyonel geleceğini tamamen istediğin gibi yeniden şekillendireceksin.

Peki ya aşk? Söz konusu kalp sızısı ise Merkür retrosunun etkisi altında başlayan ay bitmeden işler düzene giriyor... Önce aşk hayatında kafa karışıklıkları ve yanlış anlaşılmalar son buluyor. Sonra partnerinle arandaki sırlar ortadan kalkıyor, duygularını ve düşüncelerini en şeffaf haliyle dile getirebiliyorsun. Sonunda yanlış anlaşıldığın konuların tek tek açıklığa kavuşmasıyla, kalbinde büyük bir rahatlama ve güven hissi sağlanıyor. Yani ilişkilerindeki düğümler çözülüyor ve ayın geri kalanını sevdiklerinle huzur içinde geçirebiliyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

