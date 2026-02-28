Sevgili Oğlak, bu ayın başında meydana gelen Ay tutulması, hayat felsefeni yeniden şekillendirecek bir uyanışa işaret ediyor. Artık dar ve sınırlayıcı inanç kalıplarını, kalıplaşmış çalışma düzenini geride bırakma kararı alıyorsun. Şimdi kariyerinde de yeni bir sayfa açmana fırsatı bulacaksın. Çünkü yeni, belki de yapay zekayı merkeze alan bir düzen ve daha verimli iş süreçleri ile kendini geliştirebilirsin.

Ayın sonlarına doğru Satürn ve Plüton'un bir araya gelmesi ise bu yenilikçi projelerine hız kazandırıyor. Tam da bu noktada her aşamasını denetlediğin ve ince ince işlediğin bir projeyi tamamlayarak hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Mart ayı boyunca üzerine uğraştığın işten karşılık alacak ve başarıyla taçlanan bu ayın kazananı olacaksın. Disiplinli ve hırslı bir şekilde çalışmanın zaferine odaklanarak yoğun günler geçirmeye ise hazır olmalısın.

Peki ya aşk? Güneş’in etkisiyle duygularını en samimi ve doğrudan haliyle ifade etmeye ne dersin? Geçmişin gölgesinden tamamen çıkarak kalbinin sesini dinlemeye ve hayattan daha fazla keyif almaya odaklanmalısın. Heyecan verici flörtlere, sınırlarını aşan yakınlaşmalara, anlık dürtülere ve kalp ritmini değiştirecek tutkulu sohbetlere kendini bırakmalısın... Aşk kapını çalıyorsa, kalıcı bir birliktelik ya da geçeci bir heyecan için de olsa kendini duygularına bırakmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…