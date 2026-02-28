Sevgili Oğlak, bu ay Mars'ın Balık burcundaki seyri, belki de bir süredir üzerinde durduğun ve bir türlü esnemekte zorlandığın tüm fiziksel alanlarda, bir nevi rahatlama ve gevşeme çağrısı yapıyor. Bu, belki de bir spor rutini, belki bir sağlık sorunu olabilir. Ancak Mars'ın bu seyri, bu durumları daha yumuşak ve daha kabul edilebilir bir hale getirmen için seni teşvik ediyor.

Ayın sonunda, disiplini ve esnekliği bir araya getirdiğinde, fiziksel sağlığının ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göreceksin. Belki de daha önce üzerinde durmadığın bir sağlık sorununu çözecek, belki de yeni bir spor rutini oluşturacak ve bu da seni daha sağlıklı ve enerjik bir hale getirecek. Bu ayın enerjisi, seni daha güçlü ve daha dirençli bir hale getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…