Müzik Dinlemiyor, 14 Dakikada Hit Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
28.02.2026 - 19:01

Müzik dünyasında şöhret olmak için herkesin en öne atıldığı ve kameralara oynadığı bir dönemde o tam tersini yaptı. Sahne arkasına saklandı ve hatta ödül törenlerine bile katılmadı. 'Ben ünlü olmak istemiyorum, sadece şarkı söylemek istiyorum.' dedi ama yazdığı şarkılar o kadar büyüktü ki saklanması imkansız hale geldi.

Bu şarkıcının kim olduğunu bulabilir misin? Ek bilgiler veriyoruz!

Kariyeri aslında pop müzik değildi.

Onu bugün listeleri altüst eden elektronik pop şarkılarıyla tanıyoruz ama kariyerinin başında bambaşka bir telden çalıyordu. 90'larda Avustralya'da bir acid jazz grubunun vokalistiydi. O zamanlar sesi o kadar farklıydı ki bugün dinleseniz 'Yok canım, bu o olamaz.' dersiniz.

Meşhur bir dizinin final sahnesinde herkesi ağlatmıştı.

Şöhret basamaklarını tırmanışı aslında bir televizyon efsanesine dayanıyor. Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri kabul edilen Six Feet Under'ın o meşhur final sahnesinde onun bir şarkısı çaldı. O sahne o kadar etkileyiciydi ki şarkı bir anda viral oldu ve 'Kim bu yüreğimizi söken kadın?' soruları sorulmaya başlandı. Evet, bir kadın! 🤭

Başkasının söylemesi için bir şarkıyı sadece 14 dakikada yazdı.

Müzik dünyasında üretkenlik denince akla ilk o geliyor. Rihanna'nın kariyerindeki en büyük hitlerden biri olan şarkının sözlerini ve bestesini sadece 14 dakikada yazıp bitirdi. Biz o sürede kahve siparişimizi bile veremezken o müzik tarihine geçecek bir hit yaratmıştı. İkinci ipucu da geldi!

Şans eseri ünlü oldu desek?

Aslında niyeti sadece şarkı sözü yazarı olarak kalmak ve sahne ışıklarından uzak durmaktı. David Guetta ile yaptığı o meşhur düet aslında bir kazaydı! Şarkının demosunu 'Bunu başkasına okutun.' diye göndermişti. Ancak Guetta, demodaki vokali o kadar beğendi ki şarkıcının haberi ve izni olmadan şarkıyı onun sesiyle yayınladı. Şarkı patlayınca bizimki de mecburen pop star oldu. Ve üçüncü ipucu da burada!

Başka şarkıcıların istemediği şarkılarla albüm yaptı. Bir nevi toplama albüm diyebiliriz.

Müzik dünyasının en ilginç geri dönüşüm projesine imza attı. Adele, Rihanna ve Shakira gibi isimler için yazdığı ama bu sanatçıların 'Bu bize uymaz.' diyerek reddettiği şarkıları çöpe atmadı. Hepsini topladı, kendi söyledi ve o istenmeyen şarkılardan oluşan albümüyle satış rekorları kırdı.

Alt dişlerini hiç sevmedi. E yaptırsaymış o zaman?

Hep sahnenin arka planında kalmak isterken kendisiyle de pek barışık olmayan biri. Zamanında verdiği bir röportajda alt dişlerini sevmediğini söylemiş. Şu an yaptırdı mı bilmiyoruz ama o kadar kusur kadı kızında da vardır!

Kendisi büyük bir trajedi ve yeniden doğuş abidesi.

Gençliğinde yaşadığı çok büyük bir travma, müziğinin derinliğini oluşturdu. İlk büyük aşkını Londra'da trajik bir trafik kazasında kaybetti. Bu olaydan sonra yıllarca süren karanlık bir depresyon ve bağımlılık süreci yaşadı. Şarkılarındaki o isyan ve haykırış aslında bu acı dolu yılların bir dışavurumu.

Ekstra ipucu:

'🎀' emojisine benziyor!

Peki kim bu şarkıcı?

