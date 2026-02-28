Müzik Dinlemiyor, 14 Dakikada Hit Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?
Müzik dünyasında şöhret olmak için herkesin en öne atıldığı ve kameralara oynadığı bir dönemde o tam tersini yaptı. Sahne arkasına saklandı ve hatta ödül törenlerine bile katılmadı. 'Ben ünlü olmak istemiyorum, sadece şarkı söylemek istiyorum.' dedi ama yazdığı şarkılar o kadar büyüktü ki saklanması imkansız hale geldi.
Bu şarkıcının kim olduğunu bulabilir misin? Ek bilgiler veriyoruz!
Kariyeri aslında pop müzik değildi.
Meşhur bir dizinin final sahnesinde herkesi ağlatmıştı.
Başkasının söylemesi için bir şarkıyı sadece 14 dakikada yazdı.
Şans eseri ünlü oldu desek?
Başka şarkıcıların istemediği şarkılarla albüm yaptı. Bir nevi toplama albüm diyebiliriz.
Alt dişlerini hiç sevmedi. E yaptırsaymış o zaman?
Kendisi büyük bir trajedi ve yeniden doğuş abidesi.
Ekstra ipucu:
'🎀' emojisine benziyor!
Peki kim bu şarkıcı?
