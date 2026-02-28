Müzik Dinlemiyor, 14 Dakikada Hit Yazdı: Kim Bu Şarkıcı?

Müzik dünyasında şöhret olmak için herkesin en öne atıldığı ve kameralara oynadığı bir dönemde o tam tersini yaptı. Sahne arkasına saklandı ve hatta ödül törenlerine bile katılmadı. 'Ben ünlü olmak istemiyorum, sadece şarkı söylemek istiyorum.' dedi ama yazdığı şarkılar o kadar büyüktü ki saklanması imkansız hale geldi.

Bu şarkıcının kim olduğunu bulabilir misin? Ek bilgiler veriyoruz!