Selahattin Paşalı’nın Masumiyet Müzesi Başarısı Kıskanmak Setinde Kutlandı
Masumiyet Müzesi dizisinin yakaladığı başarı set ortamına da yansıdı. Dijital platformda kısa sürede gündem olan yapımın etkisi büyümeye devam ediyor. Başrolde yer alan Selahattin Paşalı’nın performansı özellikle dikkat çekmişti. Oyuncunun başarısı, şu sıralar yer aldığı Kıskanmak dizisinin setinde kutlandı. NOW’da yayınlanan dizinin ekibi Paşalı’ya sürpriz yaptı. Pasta kesilerek oyuncu alkışlandı.
Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi yayınlandığı ilk haftada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Selahattin Paşalı’nın başarısı ise Kıskanmak setinde es geçilmedi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
