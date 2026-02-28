onedio
Selahattin Paşalı’nın Masumiyet Müzesi Başarısı Kıskanmak Setinde Kutlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 19:55

Masumiyet Müzesi dizisinin yakaladığı başarı set ortamına da yansıdı. Dijital platformda kısa sürede gündem olan yapımın etkisi büyümeye devam ediyor. Başrolde yer alan Selahattin Paşalı’nın performansı özellikle dikkat çekmişti. Oyuncunun başarısı, şu sıralar yer aldığı Kıskanmak dizisinin setinde kutlandı. NOW’da yayınlanan dizinin ekibi Paşalı’ya sürpriz yaptı. Pasta kesilerek oyuncu alkışlandı.

Orhan Pamuk’un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi yayınlandığı ilk haftada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dizi sosyal medyada hızla yayıldı. Kemal ve Füsun karakterleri en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Selahattin Paşalı performansıyla öne çıktı. Eylül Lize Kandemir de rolüyle dikkat çeken isimlerden oldu. İkilinin uyumu izleyiciden tam not aldı. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Artan ilgi kitap satışlarına da yansıdı. Roman birçok yerde tükenme noktasına geldi.

Selahattin Paşalı’nın başarısı ise Kıskanmak setinde es geçilmedi.

Kıskanmak setinde ekip Paşalı’ya sürpriz bir kutlama yaptı. Çekim arasında küçük bir pasta hazırlandı. Oyuncuya başarı dilekleri iletildi. Paşalı teşekkür ederek ekibe sarıldı. 

Masumiyet Müzesi’nin etkisi ekran sınırlarını aşmış görünüyor. Dizi, hem dijital dünyada hem sektör içinde konuşulmaya devam ediyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
