Selahattin Paşalı’nın Masumiyet Müzesi Başarısı Kıskanmak Setinde Kutlandı

Dizi sosyal medyada hızla yayıldı. Kemal ve Füsun karakterleri en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Selahattin Paşalı performansıyla öne çıktı. Eylül Lize Kandemir de rolüyle dikkat çeken isimlerden oldu. İkilinin uyumu izleyiciden tam not aldı. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Artan ilgi kitap satışlarına da yansıdı. Roman birçok yerde tükenme noktasına geldi.