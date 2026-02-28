onedio
İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırmasıyla Başlayan Savaş Bitcoin'i Ezdi Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 20:49

Ortadoğu’daki çatışmalar kripto para piyasasında sert etki yarattı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonunun ardından Bitcoin ve altcoinler hızla değer kaybederken, dijital varlıklara yatırım yapan milyonlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Savaşın ardından panik satışları geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri harekat, küresel finansın en kırılgan alanlarından biri olan kripto para piyasasında şok etkisi yarattı. Savaşın başlamasıyla birlikte yatırımcılar, riskli varlık olarak gördükleri dijital paralardan hızla çıkış yaptı. Başkent Tahran’ın yanı sıra Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan gibi eyaletlerde yükselen patlama sesleri, piyasada panik satışlarını tetikledi.

Kripto varlıklar çakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı video açıklamada, “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” diyerek saldırının amacının Amerikan halkını korumak olduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise operasyonu “önleyici saldırı” olarak nitelendirip ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Bu açıklamaların hemen ardından kripto para piyasasında kayıplar derinleşti:Bitcoin (BTC): Yüzde 2,6 düşüşle 63.847 dolara geriledi.

Ethereum (ETH): Yüzde 3,3 değer kaybederek 1.858 dolara indi.

Ripple (XRP): Yüzde 5,9 düşüşle 1,3 dolara geriledi.

Toplam Piyasa Değeri: Sadece birkaç saat içinde yüzde 2,7 azalarak 2,2 trilyon dolara geriledi.

Düşüş kripto ile sınırlı kalmadı.

Kripto para piyasasındaki düşüş sadece savaşla sınırlı kalmadı. ABD’de teknoloji şirketlerine ilişkin süregelen “yüksek değerleme” kaygıları, savaşın yarattığı risk algısıyla birleşince düşüşü hızlandırdı. Yatırımcıların nakde ve altına yönelmesi, piyasadaki toplam değerin milyarlarca dolar erimesine yol açtı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
