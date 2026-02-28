İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırmasıyla Başlayan Savaş Bitcoin'i Ezdi Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı video açıklamada, “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” diyerek saldırının amacının Amerikan halkını korumak olduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise operasyonu “önleyici saldırı” olarak nitelendirip ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Bu açıklamaların hemen ardından kripto para piyasasında kayıplar derinleşti:Bitcoin (BTC): Yüzde 2,6 düşüşle 63.847 dolara geriledi.

Ethereum (ETH): Yüzde 3,3 değer kaybederek 1.858 dolara indi.

Ripple (XRP): Yüzde 5,9 düşüşle 1,3 dolara geriledi.

Toplam Piyasa Değeri: Sadece birkaç saat içinde yüzde 2,7 azalarak 2,2 trilyon dolara geriledi.