Sevgili Akrep, bugün senin için stratejik kararların ön plana çıktığı bir gün olacak. Banka işlemlerinde, ortak finansal yatırımlarda ve alacak-verecek durumlarında ekstra dikkatli olman gerekiyor. Unutma ki detaylar şeytanın ayrıntıda gizli... Merkür ile Venüs de bu süreçte maddi anlamda kandırılabileceğin konusunda seni uyarıyor!

Tam da bu yüzden, stratejik ve akıllıca hareket etmek seni bir adım öne taşıyabilir. Ortaklaşa yürüttüğün işlerde yazılı belgelerin önemini unutma ve net iletişim kurmaya özen göster. Karmaşık iş ilişkilerinde açık ve anlaşılır bir iletişim her zaman kazandırır. Ayrıca, alım-satım ve alacak-verecek konuları gündemde ise elden para almak ya da vermek gibi bir hata asla yapma. Her şeyi belgele!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten bir etkileşim ya da eski bir ilişki yeniden karşına çıkabilir. Bu durumda kalbin ve aklın arasında bir denge kurmalısın. Kalbin geçmişte takılıp kaldı ama aklın 'Bu yanlış' diyorsa, önüne bakmalısın. Söz konusu geçmiş olunca kalp yanılabilir, değil mi? Oysa aklın sana mutlu olacağın yolu gösterecektir. Buna inan ve gerçek mutluluğa odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…