Sevgili Akrep, bugün geçmişin gölgesinde beliren bir durum hakkında konuşacağız. Eski bir aşk, bir dostluk ya da belki de bir iş ilişkisi... Geçmişten bir etkileşim ya da eski bir ilişki, beklenmedik bir anda yeniden hayatına girebilir. Bu tür durumlarla karşılaştığında, kalbin ve aklın arasında bir denge kurman gerektiğini unutma.

Kalbin, geçmişi romantize edebilir ve eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşabilir. Ama aklın, daha gerçekçi bir bakış açısıyla, 'Bu yanlış' diyebilir. İşte tam da bu noktada, önüne bakman ve geleceğe odaklanman önemli hale gelir. Zira geçmiş, sadece bir anıdır ve gelecek, henüz yazılmamış bir hikayedir. Bu yüzden aklına güven ve gerçek mutluluğa odaklan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…