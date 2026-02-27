onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
28 Şubat - 6 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 28 Şubat - 6 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.02.2026 - 18:07

28 Şubat - 6 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 459 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 459 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Çayı 1 Kg 249 TL

  • Torku / Bal Küpü / Nar Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 177,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 67,50 TL

  • Zeo Sızma Zeytinyağı 1 Litre 275 TL

  • Zeo Riviera Zeytinyağı 2 Litre 455 TL

  • Ariel Toz Deterjan Çeşitleri 4 Kg 239 TL

  • Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 99 TL

  • Aspreox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 59,50 TL

Ramiz Dondurulmuş Dana Köfte 500 gr 339 TL

Ramiz Dondurulmuş Dana Köfte 500 gr 339 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 209 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 175 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 175 TL

  • Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 95 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 139,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 329 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 265 TL

  • Nimet Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 65 TL

  • Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre 27,50 TL

  • Akmina MAden Suyu 6x200 ml 60 TL

  • Coca Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 72,50 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 69,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 110 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Sütaş / Altınkılıç Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg 389 TL 

  • Lipton Demlik Poşet Çay Çeşitleri 100'lü 120 TL 

  • Binboğa Çiçek Balı 1 Kg 299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Nivea Deodorantlarda %50 İndirim

Nivea Deodorantlarda %50 İndirim

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın