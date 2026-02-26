500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri
500 TL altına alabileceğiniz kullanışlı ürünler ile hem evde hem dışarıda ihtiyacınız olan pratik ürünleri sizin için bir araya getirdik! Gelin birbirinden kullanışlı bütçe dostu ürünlere birlikte bakalım.
Bu içerik 26.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Sevdiğiniz lezzetleri evde denemeyi seviyorsanız ihtiyacınız olan bu seti hemen sepete ekleyebilirsiniz.
Arabanızda, çantanızda bulunması gereken kurtarıcı bir ürün.
Yoğun geçen günlerin ardından yorgunluk ve bitkinlik hissi sizi sardığında, bedeninizde oluşan ağrılara iyi gelecek bir ürüne ne dersiniz?
Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak, bıçaklarınızın ilk günkü keskinliğine kavuşmasını sağlayacak bu ürünü göz ardı etmeyin.
Açma kapama anahtarı ve 10 Amper otomatik sigorta ile enerji tüketimini kontrol altında tutuyor ve olası elektrik kesintilerine karşı koruma sağlıyor.
Çok satanlarda 1. sırada yer alan Led USB Şarjlı Ultra Güçlü Parlak Orta Boy El Feneri
Ultra hafif yapısıyla seyahatlerinizde ve günlük kullanımınızda size eşlik edecek mini şemsiye.
Mutfağınızın en önemli unsurlarından biri olacak bu set, hem hijyenik hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Güneş enerjisiyle çalışan ve USB ile şarj edilebilen LED bisiklet feneri, bisiklet severlerin hayatını kolaylaştırmak için harika bir ürün.
İşlevsel ve estetik bir tasarımıyla öne çıkan ROBEVE Akrobat Masa Lambası
