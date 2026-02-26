onedio
500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

etiket 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.02.2026 - 17:48 Son Güncelleme: 26.02.2026 - 17:51

500 TL altına alabileceğiniz kullanışlı ürünler ile hem evde hem dışarıda ihtiyacınız olan pratik ürünleri sizin için bir araya getirdik! Gelin birbirinden kullanışlı bütçe dostu ürünlere birlikte bakalım.

Bu içerik 26.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Sevdiğiniz lezzetleri evde denemeyi seviyorsanız ihtiyacınız olan bu seti hemen sepete ekleyebilirsiniz.

184,90 TL fiyatıyla her evde bulunması gereken ürünlerden biri. 

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Ürün kalitesi iyi. İlk denemesini yaptık. Pizza restoranlarındaki lezzeti aldık.

Tavsiye ederim.

Arabanızda, çantanızda bulunması gereken kurtarıcı bir ürün.

Yağmurlu havalarda stres olmayı bir kenara bırakabilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Yoğun geçen günlerin ardından yorgunluk ve bitkinlik hissi sizi sardığında, bedeninizde oluşan ağrılara iyi gelecek bir ürüne ne dersiniz?

399 TL fiyatıyla çok satanlarda ilk sırada yer alıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Özellikle sırt ve omuz bölgemdeki sertlik için kullanıyorum ve düzenli kullanımda kaslarımın daha hızlı gevşediğini fark ettim. 6 kademeli olması güzel, ihtiyaca göre ayarlayabiliyorum. Şarjı uzun süre gidiyor ve farklı başlıkları sayesinde her bölgeye uygun şekilde kullanabiliyorum. Evde pratik bir rahatlama sağlıyor.

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak, bıçaklarınızın ilk günkü keskinliğine kavuşmasını sağlayacak bu ürünü göz ardı etmeyin.

84 TL fiyatıyla yılın en düşük fiyatına sahip.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Yorumu biraz kullanıp yazmak istedim. Ürün umduğumdan daha iyi çıktı, başarılı bir şekilde bıçakları keskinleştiriyor. Kullanım talimatına dikkat ederek kullanmak şartıyla.

Açma kapama anahtarı ve 10 Amper otomatik sigorta ile enerji tüketimini kontrol altında tutuyor ve olası elektrik kesintilerine karşı koruma sağlıyor.

Çocuk emniyetli priz özelliği sayesinde ailenizin güvenliğini ön planda tutmayı da ihmal etmiyor. 

Linki burada.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Led USB Şarjlı Ultra Güçlü Parlak Orta Boy El Feneri

Sabit, düşük ışık ve flaş modu seçenekleri ve kolay taşınabilir yapısıyla öne çıkıyor.

298 TL yılın en düşük fiyatıyla siz de buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ultra hafif yapısıyla seyahatlerinizde ve günlük kullanımınızda size eşlik edecek mini şemsiye.

Kılıfıyla birlikte sunulan bu ürün, suya karşı tam koruma sağlarken, rüzgarın olumsuz etkilerine karşı da dayanıklı.

UV ışınlarına karşı UPF 50+ koruma özelliği sayesinde, güneşin zararlı etkilerinden sizi korumayı da ihmal etmiyor.

Linki burada.

Mutfağınızın en önemli unsurlarından biri olacak bu set, hem hijyenik hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Doğal bambu malzemesi, üç farklı kesim tahtalarıyla tam da ihtiyacımız olan bir ürün. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Güneş enerjisiyle çalışan ve USB ile şarj edilebilen LED bisiklet feneri, bisiklet severlerin hayatını kolaylaştırmak için harika bir ürün.

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Aylardır kullanıyorum hala şarjı bitmedi, ses seviyesi çok yüksek gayet başarılı.

İşlevsel ve estetik bir tasarımıyla öne çıkan ROBEVE Akrobat Masa Lambası

USB girişiyle donatılmış, göz sağlığınızı korumayı hedefleyen, klipsli ve masaya sabitlenebilen bir masa lambası. Ayarlanabilir ışık seviyesi sayesinde, ihtiyaçlarınıza göre ortamı aydınlatabilirsiniz. 

Linkini buraya bıraktım.

