onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kim Kardashian’ın Topuklu Ayakkabıları Olay Oldu: Yürürken Dengesini Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2026 - 23:22

Kim Kardashian söz konusuysa olay çıkmaması zaten mümkün değil… Her davete iddialı seçimlerle damga vuran Kardashian, 2026 Oscar gecesinde de yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Baştan aşağı altın tonlarında görünümüyle dikkat çeken Kim Kardashian'ın ayakkabıları da ayrı bir olay oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her zaman iddialı tarzıyla dikkat çeken Kim Kardashian, 2026 Oscar gecesinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Baştan aşağı altın tonlarında Gucci bir elbise tercih eden Kardashian, görünümüyle adeta olay oldu.

Ancak gecenin asıl konuşulan detayı elbisesi değil, ayakkabıları oldu! Kardashian’ın tercih ettiği gökyüzüne uzanan platform topukluların fiyatının 80 dolar olması dikkat çekti.

İddialı ayakkabılar, gecenin en dikkat çeken aksesuarlarından biri haline geldi.

Ama işler planlandığı gibi gitmedi… Kardashian, Vanity Fair Oscar after party’ye giderken yüksek topukları nedeniyle dengesini kaybedip tökezledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Kim’in bir anda kontrolünü kaybedip yere doğru savrulduğu, hatta çevresindekilerin yardımıyla toparlandığı görüldü. Ama Kardashian klasik Kardashian… Kısa süreli şokun ardından hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.

Olayın perde arkasına bakınca aslında şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Kardashian’ın tercih ettiği ayakkabıların topuk boyu tam 20 santim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın