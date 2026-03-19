Mehmet Ali Erbil’den “Soyum Peygambere Dayanıyor" İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2026 - 18:15

Özel hayatı, açıklamaları ve bitmeyen polemikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez katıldığı programdaki sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz dönemde evliliği ve boşanmasıyla konuşulan Erbil, şimdi de aile geçmişine dair ortaya attığı iddiayla sosyal medyayı karıştırdı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

https://www.youtube.com/watch?v=qqJbI...
Özel hayatı, ilişkileri ve yaptığı çıkışlarla sık sık magazin gündemine gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez katıldığı programda yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz dönemde Gülseren Ceylan ile yaşadığı evlilik ve kısa sürede gerçekleşen boşanmayla konuşulan ünlü şovmen, şimdi de farklı bir iddiayla gündeme oturdu.

Nil Gülsüm’ün programına konuk olan Erbil, hem geçmişine hem de çocukluk yıllarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini dile getiren Erbil, duygusal anlar yaşarken yaptığı bir açıklamayla ise herkesi şaşırttı.

Programda aile geçmişine değinen Mehmet Ali Erbil, dedesinin “şıh torunu” olduğunu söyleyerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Bu durumu kendi soyuna da bağlayan Erbil, “rahmetli dedem şıh torunuydu, benim soyum da haliyle öyle oluyor” ifadelerini kullandı.

Sunucu Nil Gülsüm’ün “O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz” sözlerine karşılık veren Erbil’in bu görüşü onaylaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
