Didem Ceran 48 Saat Süren Estetik Operasyonu Sonrası Yüzünün Değişimini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2026 - 16:43

Survivor ile tanınan Didem Ceran, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu… Ta ki Kore’de geçirdiği radikal estetik operasyonla yeniden gündeme gelene kadar! Ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaşan Ceran’ın değişimi dikkat çekti.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, ardından 2011’de Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Didem Ceran, uzun süredir ekranlardan uzak ama sosyal medyada oldukça aktif bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Son dönemde ise onu yeniden gündeme taşıyan şey aldığı radikal estetik kararı oldu. Ceran, geçtiğimiz aylarda Güney Kore’ye giderek oldukça kapsamlı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. “Yüz nakli” olarak anılan ve yaklaşık 48 saat sürdüğü belirtilen bu süreç, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aslında Ceran’ın bu kararı bir anda alınmış gibi görünse de, yaptığı açıklamalara bakılırsa sürecin arkasında uzun süredir yaşadığı sorunlar vardı. Özellikle 2022 yılında geçirdiği bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların gülüşünü ve ifadesini etkilediğini açıklamış bu durumu düzeltmek için daha kapsamlı bir adım atmaya karar verdiğini söylemişti.

Didem Ceran, son paylaşımında hem yüzünün son halini gösterdi hem de geçirdiği süreci anlattı.

'22 ve 23 Ocak’ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum 🤍 Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore’ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez… kendi sınırlarını da aşar. ✨'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
