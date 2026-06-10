Kuzey İrlanda’da Göçmenlere Yönelik Saldırılar: Türk Berberin de Camları Kırıldı
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Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast'ta, Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıya bıçaklı saldırması sonrasında olaylar çıktı. Başta Belfast olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde toplanan gruplar, göçmenlere yönelik saldırılarda bulundu. Göçmenlerin yaşadığı düşünülen evler ateşe verilirken, çok sayıda araç da kundaklandı. Türk vatandaşı Özer Soysüren’ün işlettiği berber dükkânının da camları kırıldı.
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Belfast’ta yaşayan Sudanlı bir göçmenin karıştığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuzey İrlanda’nın birçok kentinde olaylar çıktı.
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Türklerin işlettiği berberin camları kırıldı.
Saldırganlar göçmenlerin yaşadığı toplu konutları ateşe verdi. 👇
Kentte kapı kapı dolaşıp göçmen arayan saldırganlar. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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