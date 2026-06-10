Kuzey İrlanda’da Göçmenlere Yönelik Saldırılar: Türk Berberin de Camları Kırıldı

Göçmen karşıtlarının saldırılarına maruz kalan iş yerlerinden biri de İzmirli Özer Soysüren ile ortağı Ümit Güler'in Ballyclare kasabasındaki berber dükkânı oldu.

Saldırıyı anlatan Soysüren, 'Yapanlar 18 yaş altı çocuklar, sağda solda sorun çıkarmaya çalışan gençler.' derken, saldırının ardından çevredeki halkın da kendilerine destek olduğunu anlattı.

Soysüren, Türkiye'den ve Kuzey İrlanda siyasetinden de kendilerine destek geldiğini vurgulayarak, 'Demokratik Birlik Partisinden (DUP) destek geldi. Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğundan aradılar. Ortağımı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığından aradılar. Konsolosluk adına ziyaretimize gelenler oldu. İlgi çoktu. Yalnız bırakılmadık.' dedi.