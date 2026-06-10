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Kuzey İrlanda’da Göçmenlere Yönelik Saldırılar: Türk Berberin de Camları Kırıldı

Kuzey İrlanda’da Göçmenlere Yönelik Saldırılar: Türk Berberin de Camları Kırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 18:18
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Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast'ta, Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıya bıçaklı saldırması sonrasında olaylar çıktı. Başta Belfast olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde toplanan gruplar, göçmenlere yönelik saldırılarda bulundu. Göçmenlerin yaşadığı düşünülen evler ateşe verilirken, çok sayıda araç da kundaklandı. Türk vatandaşı Özer Soysüren’ün işlettiği berber dükkânının da camları kırıldı.

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Belfast’ta yaşayan Sudanlı bir göçmenin karıştığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuzey İrlanda’nın birçok kentinde olaylar çıktı.

Belfast’ta yaşayan Sudanlı bir göçmenin karıştığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuzey İrlanda’nın birçok kentinde olaylar çıktı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterdi.

Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü.

Özellikle maske takan eylemciler, Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verirken, kentin doğusundaki eylemlerde ise bazı evler ve araçlar ateşe verildi.

Türklerin işlettiği berberin camları kırıldı.

Türklerin işlettiği berberin camları kırıldı.

Göçmen karşıtlarının saldırılarına maruz kalan iş yerlerinden biri de İzmirli Özer Soysüren ile ortağı Ümit Güler'in Ballyclare kasabasındaki berber dükkânı oldu.

Saldırıyı anlatan Soysüren, 'Yapanlar 18 yaş altı çocuklar, sağda solda sorun çıkarmaya çalışan gençler.' derken, saldırının ardından çevredeki halkın da kendilerine destek olduğunu anlattı.

Soysüren, Türkiye'den ve Kuzey İrlanda siyasetinden de kendilerine destek geldiğini vurgulayarak, 'Demokratik Birlik Partisinden (DUP) destek geldi. Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğundan aradılar. Ortağımı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığından aradılar. Konsolosluk adına ziyaretimize gelenler oldu. İlgi çoktu. Yalnız bırakılmadık.' dedi.

Saldırganlar göçmenlerin yaşadığı toplu konutları ateşe verdi. 👇

Kentte kapı kapı dolaşıp göçmen arayan saldırganlar. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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