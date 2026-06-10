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CHP’de 9 Milletvekili Kesin İhraç Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP’de 9 Milletvekili Kesin İhraç Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 17:29
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçmesinin ardından 9 milletvekili, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Partiden ihraç edilmek istenen milletvekilleri arasında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimler de bulunuyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Sözcüsü olarak atadığı Müslim Sarı, dokuz milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Buna göre; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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