CHP’de 9 Milletvekili Kesin İhraç Talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçmesinin ardından 9 milletvekili, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Partiden ihraç edilmek istenen milletvekilleri arasında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimler de bulunuyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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