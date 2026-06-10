Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evlenmek İstemediğini Söyleyen Muhabire: "Yapma Yahu, Kapıyı Kapatma"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. O anlarda beklenmedik bir diyalog ortaya çıktı. Torununun doğumunu tebrik eden muhabire evli olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evli değilim” yanıtını aldı. Muhabire yaşını soran Erdoğan, “Yapma yahu, kapıyı kapatma” ifadelerini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.
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"Yapma yahu, kapıyı kapatma."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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