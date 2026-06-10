article/comments
article/share
Haberler
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evlenmek İstemediğini Söyleyen Muhabire: "Yapma Yahu, Kapıyı Kapatma"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evlenmek İstemediğini Söyleyen Muhabire: "Yapma Yahu, Kapıyı Kapatma"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 16:12

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. O anlarda beklenmedik bir diyalog ortaya çıktı. Torununun doğumunu tebrik eden muhabire evli olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evli değilim” yanıtını aldı. Muhabire yaşını soran Erdoğan, “Yapma yahu, kapıyı kapatma” ifadelerini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yapma yahu, kapıyı kapatma."

"Yapma yahu, kapıyı kapatma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup konuşmasının ardından bir muhabir torununun doğumunu tebrik etti. Erdoğan muhabire dönerek “Sen evli misin?” diye sordu. 

“Hayır değilim” yanıtını veren muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Niye değilsin?” sorusu geldi. 

Genç muhabir  'Evlenecek birini bulamadım Sayın Cumhurbaşkanım, evlenecek birini bulmak çok zor şu anda' diye cevap verdi.

Erdoğan 'Yaş kaç senin?' diye sorunca muhabir '28 olacak' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: 'Yapma yahu, kapıyı kapatma.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
13
7
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın