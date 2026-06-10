Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evlenmek İstemediğini Söyleyen Muhabire: "Yapma Yahu, Kapıyı Kapatma"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup konuşmasının ardından bir muhabir torununun doğumunu tebrik etti. Erdoğan muhabire dönerek “Sen evli misin?” diye sordu.

“Hayır değilim” yanıtını veren muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Niye değilsin?” sorusu geldi.

Genç muhabir 'Evlenecek birini bulamadım Sayın Cumhurbaşkanım, evlenecek birini bulmak çok zor şu anda' diye cevap verdi.

Erdoğan 'Yaş kaç senin?' diye sorunca muhabir '28 olacak' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: 'Yapma yahu, kapıyı kapatma.'