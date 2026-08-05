Türkçe Eğitmeninden Eğlenceli Karşılaştırma: Yabancı Ninniler vs Türk Ninnileri

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ninniler, dünyanın her kültüründe bebekleri uyutmak ve sakinleştirmek için kullanılan en eski geleneklerden biridir. Ancak her toplumun ninniye yüklediği anlam, melodik yapı ve sözlerin getirdiği psikolojik atmosfer birbirinden oldukça farklı şekillenir. Batı kültürlerinde daha çok masalsı ve huzur verici temalar işlenirken, coğrafyamızda ninniler adeta toplumsal hafızanın ve yaşanmışlıkların bir yansıması.
Bir Türkçe eğitmeni, yabancı ninniler ile Türk ninnileri arasındaki belirgin mizaç farkını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan fark izleyenleri güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk kültüründe ninniler sadece bebeği uyutmak için söylenen ritmik melodiler değildir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın