Türkçe Eğitmeninden Eğlenceli Karşılaştırma: Yabancı Ninniler vs Türk Ninnileri

Tarih boyunca Anadolu insanı özlemini, kederini, ayrılığını ve çektiği zorlukları ninniler aracılığıyla dile getirmiştir. Bebek sallayan bir annenin söylediği sözler, zamanla kişisel bir iç döküşe ve duygusal bir boşalıma dönüşür. Yabancı ninnilerde daha çok hayal dünyası, tatlı temalar işlenirken, Türk ninnilerinde gurbet, ayrılık, nazar ve sitem gibi temalar ağır basar.

Videoda da eğlenceli bir şekilde vurgulandığı gibi, yabancı bir ninni dinlendiğinde insanı rahatlatan bir ninni atmosferi oluşurken, Türk ninnilerine geçildiğinde bir anda derin bir arabesk ve hüznün hakim olduğu görülüyor. Bu durum dinleyenlere hem tebessüm ettirdi hem de kendi çocukluklarında duydukları o derin, kederli melodileri hatırlattı.