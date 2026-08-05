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Türkçe Eğitmeninden Eğlenceli Karşılaştırma: Yabancı Ninniler vs Türk Ninnileri

Türkçe Eğitmeninden Eğlenceli Karşılaştırma: Yabancı Ninniler vs Türk Ninnileri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 16:00

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Ninniler, dünyanın her kültüründe bebekleri uyutmak ve sakinleştirmek için kullanılan en eski geleneklerden biridir. Ancak her toplumun ninniye yüklediği anlam, melodik yapı ve sözlerin getirdiği psikolojik atmosfer birbirinden oldukça farklı şekillenir. Batı kültürlerinde daha çok masalsı ve huzur verici temalar işlenirken, coğrafyamızda ninniler adeta toplumsal hafızanın ve yaşanmışlıkların bir yansıması.

Bir Türkçe eğitmeni, yabancı ninniler ile Türk ninnileri arasındaki belirgin mizaç farkını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan fark izleyenleri güldürdü.

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Türk kültüründe ninniler sadece bebeği uyutmak için söylenen ritmik melodiler değildir.

Türk kültüründe ninniler sadece bebeği uyutmak için söylenen ritmik melodiler değildir.

Tarih boyunca Anadolu insanı özlemini, kederini, ayrılığını ve çektiği zorlukları ninniler aracılığıyla dile getirmiştir. Bebek sallayan bir annenin söylediği sözler, zamanla kişisel bir iç döküşe ve duygusal bir boşalıma dönüşür. Yabancı ninnilerde daha çok hayal dünyası, tatlı temalar işlenirken, Türk ninnilerinde gurbet, ayrılık, nazar ve sitem gibi temalar ağır basar.

Videoda da eğlenceli bir şekilde vurgulandığı gibi, yabancı bir ninni dinlendiğinde insanı rahatlatan bir ninni atmosferi oluşurken, Türk ninnilerine geçildiğinde bir anda derin bir arabesk ve hüznün hakim olduğu görülüyor. Bu durum dinleyenlere hem tebessüm ettirdi hem de kendi çocukluklarında duydukları o derin, kederli melodileri hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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