Çağatay Ulusoy'un Bir Yıl İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Son Hali Dikkat Çekti
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Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar rolleri için geçirdiği fiziksel dönüşümlerle de adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, son bir yılda yaşadığı değişimle yeniden gündemde. Eşref Rüya dizisindeki karakteri için aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun eski ve yeni görüntülerinin karşılaştırılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında kazandığı Best Model of Turkey birinciliğiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
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Eşref Rüya'nın finalinin ardından Çağatay Ulusoy'un son bir yıldaki fiziksel değişimi daha da görünür hale geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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