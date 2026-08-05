Çağatay Ulusoy'un Bir Yıl İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Son Hali Dikkat Çekti

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Ulusoy, kısa sürede ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Asıl çıkışını Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle yapan oyuncu, ardından Medcezir dizisindeki Yaman Koper rolüyle kariyerini zirveye taşıdı. Duygusal oyunculuğu ve karakter dönüşümleriyle öne çıkan Ulusoy, İçerde dizisindeki Sarp Yılmaz performansıyla aksiyon türünde de başarısını kanıtladı.

Dijital platformların yükselişiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı Hakan: Muhafız dizisinin başrolünde yer aldı. Daha sonra Yeşilçam, Terzi ve Centilmen gibi projelerde de rol alan Ulusoy, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerini çeşitlendirmeyi sürdürdü. Rolüne hazırlanırken fiziksel dönüşüm geçirmesiyle tanınan oyuncu, her projesinde karakterin gerektirdiği değişimi yaşamaktan kaçınmayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çağatay Ulusoy'un son dönemde en çok ses getiren projelerinden biri ise Eşref Rüya oldu. Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı dizide yeraltı dünyasının güçlü ve karizmatik lideri Eşref Tek karakterini canlandıran oyuncu, rolüne hazırlanırken önemli bir fiziksel değişim geçirdi.

Karakterin sert görünümünü ve ekrandaki ağırlığını daha güçlü hissettirebilmek için yaklaşık 7,5 kilo alan Ulusoy, bu değişimi bilinçli olarak gerçekleştirdi. Genişleyen omuz yapısı, dolgunlaşan yüz hatları ve daha iri fiziğiyle kamera karşısına çıkan oyuncu, karakterine daha gerçekçi bir görünüm kazandırdı.