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Çağatay Ulusoy'un Bir Yıl İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Son Hali Dikkat Çekti

Çağatay Ulusoy'un Bir Yıl İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 16:30
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Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar rolleri için geçirdiği fiziksel dönüşümlerle de adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, son bir yılda yaşadığı değişimle yeniden gündemde. Eşref Rüya dizisindeki karakteri için aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun eski ve yeni görüntülerinin karşılaştırılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında kazandığı Best Model of Turkey birinciliğiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında kazandığı Best Model of Turkey birinciliğiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Ulusoy, kısa sürede ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Asıl çıkışını Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle yapan oyuncu, ardından Medcezir dizisindeki Yaman Koper rolüyle kariyerini zirveye taşıdı. Duygusal oyunculuğu ve karakter dönüşümleriyle öne çıkan Ulusoy, İçerde dizisindeki Sarp Yılmaz performansıyla aksiyon türünde de başarısını kanıtladı.

Dijital platformların yükselişiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı Hakan: Muhafız dizisinin başrolünde yer aldı. Daha sonra Yeşilçam, Terzi ve Centilmen gibi projelerde de rol alan Ulusoy, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerini çeşitlendirmeyi sürdürdü. Rolüne hazırlanırken fiziksel dönüşüm geçirmesiyle tanınan oyuncu, her projesinde karakterin gerektirdiği değişimi yaşamaktan kaçınmayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çağatay Ulusoy'un son dönemde en çok ses getiren projelerinden biri ise Eşref Rüya oldu. Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı dizide yeraltı dünyasının güçlü ve karizmatik lideri Eşref Tek karakterini canlandıran oyuncu, rolüne hazırlanırken önemli bir fiziksel değişim geçirdi.

Karakterin sert görünümünü ve ekrandaki ağırlığını daha güçlü hissettirebilmek için yaklaşık 7,5 kilo alan Ulusoy, bu değişimi bilinçli olarak gerçekleştirdi. Genişleyen omuz yapısı, dolgunlaşan yüz hatları ve daha iri fiziğiyle kamera karşısına çıkan oyuncu, karakterine daha gerçekçi bir görünüm kazandırdı.

Eşref Rüya'nın finalinin ardından Çağatay Ulusoy'un son bir yıldaki fiziksel değişimi daha da görünür hale geldi.

Eşref Rüya'nın finalinin ardından Çağatay Ulusoy'un son bir yıldaki fiziksel değişimi daha da görünür hale geldi.

Paylaşılan son karelerde Ulusoy'un sakallarını uzattığı, yüzünün önceki yıllara göre daha dolgun göründüğü ve rol için aldığı kiloları büyük ölçüde koruduğu dikkat çekti. Günlük giyim tarzıyla görüntülenen oyuncunun doğal hali sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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