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Mohamed Salah'ın Kız Kardeşinden Türk Dizisi Paylaşımı: Yeniden İzlemeye Başlayacağım

Mohamed Salah'ın Kız Kardeşinden Türk Dizisi Paylaşımı: Yeniden İzlemeye Başlayacağım

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 16:44
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Liverpool’daki başarılarla dolu 9 yıllık serüveninin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor’la anlaşmaya varan Mısırlı yıldız futbolcu Salah'ın transferine aile üyelerinden de tepkiler geldi. Yıldız oyuncunun modacı ablası Rabab Salah bir süre ara verdiği Türk dizilerini izlemeye devam edeceğini açıkladı.

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Abla'dan kardeşe destek mesajı:

Abla'dan kardeşe destek mesajı:

Salah’ın Türkiye macerası resmen başlarken, ablasının Türk dizilerine dönüş kararı da sosyal medyadaki ilginç detaylardan biri oldu. Abla Salah “Tamam, bir süredir Türk dizilerini boykot ediyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım.' yazılı bir story paylaştı.

Rabab Salah, Mohamed ve Nasr kardeşlerin en büyüğü.

Rabab Salah, Mohamed ve Nasr kardeşlerin en büyüğü.

Rabab Instagram'da 1 milyon takipçisi olan bir moda tasarımcısı ve kendi markası Rabab Salah ile tesettür giyim koleksiyonları hazırlıyor. Sık sık kardeşiyle fotoğraf paylaşan abla Salah ona sürekli destek veriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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