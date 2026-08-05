Mohamed Salah'ın Kız Kardeşinden Türk Dizisi Paylaşımı: Yeniden İzlemeye Başlayacağım
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Liverpool’daki başarılarla dolu 9 yıllık serüveninin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor’la anlaşmaya varan Mısırlı yıldız futbolcu Salah'ın transferine aile üyelerinden de tepkiler geldi. Yıldız oyuncunun modacı ablası Rabab Salah bir süre ara verdiği Türk dizilerini izlemeye devam edeceğini açıkladı.
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Abla'dan kardeşe destek mesajı:
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Rabab Salah, Mohamed ve Nasr kardeşlerin en büyüğü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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