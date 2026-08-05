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Trabzonspor'un Mohamed Salah Transferini Mizahla Yorumlayan Futbolseverler

Trabzonspor'un Mohamed Salah Transferini Mizahla Yorumlayan Futbolseverler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 13:55
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Trabzonspor Türk futbol tarihinin en sükseli transferlerinden birine imza attı. Liverpool'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la iki yıllığına anlaşan bordo-mavililer sadece Türkiye değil dünya spor gündemine düştü.

Bu kadar büyük bir transferin X'in mizahşörlerinin diline düşmemesi olmazdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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