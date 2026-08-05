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Kan Şelalesi’nde Antik Yaşam İzleri Bulundu: Milyonlarca Yıllık Sır Çözülüyor

Kan Şelalesi’nde Antik Yaşam İzleri Bulundu: Milyonlarca Yıllık Sır Çözülüyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 14:18
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Antarktika’nın buzlarla kaplı derinliklerinde bilim insanlarını şaşırtan yeni bir keşfe imza atıldı. Yıllardır kırmızı rengiyle dikkat çeken Kan Şelalesi çevresinde, buzulların altında gizlenmiş eski bir yaşamın izleri olabilecek mikroskobik canlı topluluklarına ait kanıtlar bulundu.

İşte detaylar! 

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Araştırmacılar Kırmızı İzlerin Peşine Düştü

Araştırmacılar Kırmızı İzlerin Peşine Düştü

Çalışmayı yürüten ekipte, Yale University, University of California San Diego bünyesindeki Scripps Institution of Oceanography ile J. Craig Venter Institute araştırmacıları yer aldı. Bilim insanları Kan Şelalesi ve çevresinden su, tortu ve rüzgarla taşınan materyaller dahil toplam 167 örnek topladı.

Araştırmanın ilk yazarı Angela Zoumplis, 

'Kırmızı olan ne varsa topladık; kırmızı çamuru, kırmızı buzu... Tuzlu suyla bağlantılı olabilecek her izi inceledik.' diyerek ekibin izlediği yöntemi anlattı.

Asıl Sürpriz Bakteriler Değil, Karmaşık Canlılar Oldu

Asıl Sürpriz Bakteriler Değil, Karmaşık Canlılar Oldu

Araştırmacılar başlangıçta bölgede yalnızca bakterilere rastlamayı bekliyordu. Ancak genetik analizler çok daha farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Kan Şelalesi çevresindeki örneklerde, hücre çekirdeğine sahip karmaşık mikroskobik ökaryotlardan oluşan zengin bir topluluk belirlendi. Diyatomlar, dinoflagellatlar, haptofitler ve silli tek hücreliler gibi deniz kökenli canlıların varlığı, bölgenin biyolojik geçmişine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Antik Deniz Suyunun İzi Hâlâ Yaşıyor Olabilir

Bilim insanları daha sonra Blood Falls'tan elde edilen genetik verileri kilometrelerce uzaklıktaki deniz buzu ve deniz suyu örnekleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, Kan Şelalesi'ndeki canlı topluluğunun deniz ortamıyla belirgin bir genetik akrabalık taşıdığını gösterdi. Rüzgarla taşınan mikroorganizmaların bu tabloyu açıklamaya yetmeyecek kadar az olması ise dikkat çekti.

Bu nedenle araştırmacılar, Taylor Buzulu'nun altında bulunan demir bakımından zengin tuzlu suyun, milyonlarca yıl önce buzun altında hapsolan antik deniz suyunun kalıntısı olduğu görüşünün artık çok daha güçlü kanıtlarla desteklendiğini belirtiyor.

Peki Kan Şelalesi Neden Kırmızı?

Peki Kan Şelalesi Neden Kırmızı?

Bir de eski bilgilerimizi tazeleyelim: İlk bakışta bir korku filmini andıran görüntüsü nedeniyle 'Kan Şelalesi' adı verilen bu doğa olayı, aslında tamamen doğal bir kimyasal süreçten kaynaklanıyor. Antarktika'daki Taylor Buzulu'nun altında milyonlarca yıldır hapsolmuş, demir bakımından son derece zengin ve aşırı tuzlu bir su rezervi bulunuyor. 

Bu tuzlu su, buzuldaki çatlaklardan yeryüzüne ulaştığında oksijenle temas ediyor. Oksijenle reaksiyona giren çözünmüş demir zamanla oksitlenerek pas oluşturuyor ve suya kanı andıran koyu kırmızı rengini veriyor. Yüksek tuz oranı sayesinde bu su, Antarktika'nın dondurucu sıcaklıklarında bile tamamen donmadan akışını sürdürebiliyor.

Yukarıda aktardığımız son araştırma ise Kan Şelalesi'nin yalnızca sıra dışı görüntüsüyle değil, barındırdığı yaşamla da benzersiz olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bölgede deniz kökenli karmaşık mikroskobik canlılara ait moleküler izler tespit ederek, Antarktika'nın milyonlarca yıl önceki geçmişine ışık tutabilecek önemli bir keşfe imza attı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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