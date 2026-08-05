Kan Şelalesi’nde Antik Yaşam İzleri Bulundu: Milyonlarca Yıllık Sır Çözülüyor
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Antarktika’nın buzlarla kaplı derinliklerinde bilim insanlarını şaşırtan yeni bir keşfe imza atıldı. Yıllardır kırmızı rengiyle dikkat çeken Kan Şelalesi çevresinde, buzulların altında gizlenmiş eski bir yaşamın izleri olabilecek mikroskobik canlı topluluklarına ait kanıtlar bulundu.
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Araştırmacılar Kırmızı İzlerin Peşine Düştü
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Asıl Sürpriz Bakteriler Değil, Karmaşık Canlılar Oldu
Peki Kan Şelalesi Neden Kırmızı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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